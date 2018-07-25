В Нижегородской области прошло заседание рабочей группы по защите дольщиков

Советник главы Нижегородской области Сергей Морозов 24 июля провел первое заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав дольщиков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам Сергея Морозова, которые приводятся в сообщении, глава региона Глеб Никитин поручил создать рабочую группу для поиска путей решения проблем дольщиков. В заседании приняли участие представители инициативных групп дольщиков, чьи проблемные стройки были вынесены на обсуждение.

«Глеб Никитин поставил четкую задачу, прежде всего, защищать интересы жителей, реально решая их проблемы, — отметил Сергей Морозов. — Сегодня мы получили конструктивную обратную связь, и это, на мой взгляд, самое главное».

На заседании обсуждались вопросы реализации мероприятий по четырем объектам. В частности, ОАО «Нижегородский водоканал» и ОАО «Теплоэнерго» предложили варианты подведения инженерных коммуникаций в «Новинки Smart City».

Относительно ЖК «Квартал Европейский» Сергей Морозов сообщил о необходимости актуализации имеющейся в настоящее время «дорожной карты» с учетом судебного рассмотрения дела о банкротстве застройщика — ООО «Квартстрой-НН».

По ЖК «Университетский» также будет разработана «дорожная карта» с учетом банкротства застройщика, а профильное министерство параллельно организует работу по поиску нового застройщика и формированию пула компенсационных земельных участков.

Жилой дом №26а по улице Мельникова в Автозаводском районе находится в высокой степени готовности, в ходе банкротства строительной компании будет определен способ погашения требований дольщиков.