Ещё
В Нижегородской области прошло заседание рабочей группы по защите дольщиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Нижегородской области прошло заседание рабочей группы по защите дольщиков 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Советник главы Нижегородской области Сергей Морозов 24 июля провел первое заседание рабочей группы межведомственной комиссии по защите прав дольщиков, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
По словам Сергея Морозова, которые приводятся в сообщении, глава региона Глеб Никитин поручил создать рабочую группу для поиска путей решения проблем дольщиков. В заседании приняли участие представители инициативных групп дольщиков, чьи проблемные стройки были вынесены на обсуждение.
«Глеб Никитин поставил четкую задачу, прежде всего, защищать интересы жителей, реально решая их проблемы, — отметил Сергей Морозов. — Сегодня мы получили конструктивную обратную связь, и это, на мой взгляд, самое главное».
На заседании обсуждались вопросы реализации мероприятий по четырем объектам. В частности, ОАО «Нижегородский водоканал» и ОАО «Теплоэнерго» предложили варианты подведения инженерных коммуникаций в «Новинки Smart City».
Относительно ЖК «Квартал Европейский» Сергей Морозов сообщил о необходимости актуализации имеющейся в настоящее время «дорожной карты» с учетом судебного рассмотрения дела о банкротстве застройщика — ООО «Квартстрой-НН».
По ЖК «Университетский» также будет разработана «дорожная карта» с учетом банкротства застройщика, а профильное министерство параллельно организует работу по поиску нового застройщика и формированию пула компенсационных земельных участков.
Жилой дом №26а по улице Мельникова в Автозаводском районе находится в высокой степени готовности, в ходе банкротства строительной компании будет определен способ погашения требований дольщиков.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
СМИ: Олега Сорокина могут перевести в общую камеру СИЗО-1 Фельдшерско-акушерский пункт появится в селе Разнежье Автобусный маршрут №89 продлен до поселка Новая стройка
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след178
Крымский мост начал отделяться от Крыма579
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске56
Россия пригрозила Грузии силой235
Заявление Лолиты грозит международным скандалом293
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
02:57
Тюремным мукам в Ярославле нашли оправдание
Происшествия
00:30
Киевская чиновница публично закатила истерику в Минске
Украина В мире
03:10
Выбор языка: школьникам разрешили не говорить по-татарски
Политика Статьи
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение