Участки под нижегородскими долгостроями могут без торгов передать инвесторам

Это произойдет в случае принятия законопроекта, рассмотренного комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания.

Согласно его содержанию, предлагается внести изменения в региональные законы, чтобы позволить инвесторам завершить строительство замороженных объектов.

Об этом 23 июля, в понедельник, представителям СМИ рассказал глава комитета Олег Шавин , По его словам, в случае принятия документа, проблема полутора тысяч обманутых дольщиков, которые в настоящее время имеются в Нижегородской области , может быть решена до конца года

При этом, по словам Шавина, земли будут выделяться только ограниченному кругу проверенных компаний.