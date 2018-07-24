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Участки под нижегородскими долгостроями могут без торгов передать инвесторам
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Участки под нижегородскими долгостроями могут без торгов передать инвесторам 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Это произойдет в случае принятия законопроекта, рассмотренного комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Законодательного собрания.
Согласно его содержанию, предлагается внести изменения в региональные законы, чтобы позволить инвесторам завершить строительство замороженных объектов.
Об этом 23 июля, в понедельник, представителям СМИ рассказал глава комитета Олег Шавин, По его словам, в случае принятия документа, проблема полутора тысяч обманутых дольщиков, которые в настоящее время имеются в Нижегородской области, может быть решена до конца года
При этом, по словам Шавина, земли будут выделяться только ограниченному кругу проверенных компаний.
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