В ноябре в Ростове закончат строить новые очистные сооружения

Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части Ростова-на-Дону , поселке Каратаево, будет завершено в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора Василия Голубева, который накануне посетил объект.

К настоящему моменту работы выполнены на 99%. В середине ноября будут окончательные поставки технологического оборудования. Затем будет произведен монтаж автоматизированных систем управления технологическим процессом и благоустройство территории с озеленением. Пусконаладочные работы затем будут проходить до июля 2020 года, после чего очистные сооружения сдадут в эксплуатацию.

Строительство объекта началось в 2009 году, в него было инвестировано 8,7 млрд руб. Водозаборник размещен у хутора Дугино в Азовском районе Ростовской области , а очистные сооружения — в поселке Каратаево. Соединение происходит по водоводу сырой воды длиной 17,2 км. Суточная производительность объекта составит 150 000 куб метров.

«Ввод в эксплуатацию нового водоснабжающего комплекса снимет инфраструктурные ограничения для развития жилищного строительства и промышленных предприятий в северо-западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону», — отметили в пресс-службе донского губернатора.