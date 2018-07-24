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В ноябре в Ростове закончат строить новые очистные сооружения
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В ноябре в Ростове закончат строить новые очистные сооружения 

Деловое сообщество 2 часа назад
Строительство водопроводных очистных сооружений в северо-западной части Ростова-на-Дону, поселке Каратаево, будет завершено в ноябре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба донского губернатора Василия Голубева, который накануне посетил объект.
К настоящему моменту работы выполнены на 99%. В середине ноября будут окончательные поставки технологического оборудования. Затем будет произведен монтаж автоматизированных систем управления технологическим процессом и благоустройство территории с озеленением. Пусконаладочные работы затем будут проходить до июля 2020 года, после чего очистные сооружения сдадут в эксплуатацию.
Строительство объекта началось в 2009 году, в него было инвестировано 8,7 млрд руб. Водозаборник размещен у хутора Дугино в Азовском районе Ростовской области, а очистные сооружения — в поселке Каратаево. Соединение происходит по водоводу сырой воды длиной 17,2 км. Суточная производительность объекта составит 150 000 куб метров.
«Ввод в эксплуатацию нового водоснабжающего комплекса снимет инфраструктурные ограничения для развития жилищного строительства и промышленных предприятий в северо-западной промышленной зоне города Ростова-на-Дону», — отметили в пресс-службе донского губернатора.
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