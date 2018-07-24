В Астрахани создали биопрепарат для улучшения свойств растений

Свежие овощи и фрукты в ежедневном рационе — необходимое условие для здоровья и хорошего самочувствия. Но даже в сезон созревания часто на наших столах появляются плоды, обработанные химикатами. Многие ученые сейчас занимаются поиском препаратов, способных воздействовать на заболевания растений без «химии».

Решением данной проблемы занялись и ученые АГТУ. Как рассказали «РГ» в пресс-службе вуза, работа над проектом ведется уже более восьми лет. Ранее Татьяна Гридина получила патент на штамм бактерий, обладающий комплексом перспективных свойств. Как показали исследования, он подавляет развитие патогенов на 41 процент и стимулирует рост растений. А ученые Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур, которые также провели независимое исследование препарата и сравнили его с близкими по свойствам, выяснили, что он еще и увеличивает содержание в плодах витамина С.

— Эта разработка особенно актуальна для нашего региона, так как в Астраханской области остро стоит проблема развития патогенов, которые наносят огромный ущерб сельскому хозяйству, — рассказали представители вуза. — В настоящее время ученые провели полевые испытания на фермах в Камызякском и Харабалинском районе. Причем не только на томатах, но и на других сельхозкультурах.

В настоящее время ведется исследование на определение уровня нитратов в плодах. Результаты испытаний показывают, что при использовании биопрепарата фермеры получат безопасную продукцию с более низким количеством вредных солей.

Как ранее говорил губернатор Александр Жилкин , Астраханская область планирует увеличить производство помидоров и стать первым в России регионом, производящим томатную пасту в промышленных масштабах. По его словам, сейчас почти вся томатная паста завозится в Россию из-за рубежа. Это почти 300 тысяч тонн готовой продукции ежегодно. Астраханцы же смогут занять до трети всего рынка.

— У нас томаты по содержанию сухих веществ и сахара превосходят все остальные в РФ, потому что в регионе низкая влажность и очень высокая энергетика солнца. В регионе температура летом в тени — плюс 45 градусов, влажность опускается до 15 процентов, поэтому помидоры плотные, с высоким содержанием сухих веществ, — поясняет глава региона. — Кроме того, Черноярский район, где выращивают томаты, — это преимущественно плоская равнина. Только здесь возможна механическая уборка без больших потерь урожая.