Очистные сооружения в ростовском поселке Каратаево достроят в ноябре

Водопроводные очистные сооружения в расположенном в северо-западной части Ростова-на-Дону поселке Каратаево планируется достроить в ноябре.

Согласно информации из официальных источников, в настоящее время общестроительные работы на объекте выполнены на 99%.

Предстоит еще смонтировать автоматизированные системы управления технологическим процессом, а также благоустроить и озеленить территорию.

Пусконаладочные работы на сооружениях предполагается провести с июля 2019 года по июль 2020 года, после чего объект сдадут эксплуатацию.

Напомним, строительство объектов водоснабжения Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области ведется с 2009 года. В районе хутора Дугино Азовского района оборудуют водозаборные сооружения, в поселке Каратаево — очистные.

Стоимость строительно-монтажных работ составляет 8,74 млрд рублей.