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Очистные сооружения в ростовском поселке Каратаево достроят в ноябре
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Очистные сооружения в ростовском поселке Каратаево достроят в ноябре 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Водопроводные очистные сооружения в расположенном в северо-западной части Ростова-на-Дону поселке Каратаево планируется достроить в ноябре.
Согласно информации из официальных источников, в настоящее время общестроительные работы на объекте выполнены на 99%.
Предстоит еще смонтировать автоматизированные системы управления технологическим процессом, а также благоустроить и озеленить территорию.
Пусконаладочные работы на сооружениях предполагается провести с июля 2019 года по июль 2020 года, после чего объект сдадут эксплуатацию.
Напомним, строительство объектов водоснабжения Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области ведется с 2009 года. В районе хутора Дугино Азовского района оборудуют водозаборные сооружения, в поселке Каратаево — очистные.
Стоимость строительно-монтажных работ составляет 8,74 млрд рублей.
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