Рейтинг востребованных профессий составлен в Алтайском крае

Среди служащих не угасает спрос на медицинских работников. Так, в первый квартал текущего года было заявлено работодателями Алтайского края 1190 вакансий врача, 925 — медицинская сестра, 221 — фельдшера. Также востребованы учителя (545 вакансий), воспитатели детского сада (183). В десятке востребованных также оказались страховой агент (150), программист (91), агроном (65) и т.д. Всего же в рейтинге 30 должностей служащих.

Среди рабочих самыми популярными вакансиями стали тракторист-машинист сельхозпроизводства (789), продавец продуктов (722), продавец-консультант (681), повар (370) и швея (635). Требуется также повар, изготовитель пищевых полуфабрикатов.

Отметим, в Алтайском крае по-прежнему самые низкие зарплаты в Сибири. В лидерах находится Красноярский край , где средний доход составляет 42 718 руб., в нашем регионе — 23 559 руб.