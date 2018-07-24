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Рейтинг востребованных профессий составлен в Алтайском крае
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Рейтинг востребованных профессий составлен в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Работники пищевой промышленности, а также врачи и учителя наиболее востребованы в Алтайском крае. Такие данные предоставило Министерство труда и социальной защиты населения.
Среди служащих не угасает спрос на медицинских работников. Так, в первый квартал текущего года было заявлено работодателями Алтайского края 1190 вакансий врача, 925 — медицинская сестра, 221 — фельдшера. Также востребованы учителя (545 вакансий), воспитатели детского сада (183). В десятке востребованных также оказались страховой агент (150), программист (91), агроном (65) и т.д. Всего же в рейтинге 30 должностей служащих.
Среди рабочих самыми популярными вакансиями стали тракторист-машинист сельхозпроизводства (789), продавец продуктов (722), продавец-консультант (681), повар (370) и швея (635). Требуется также повар, изготовитель пищевых полуфабрикатов.
Отметим, в Алтайском крае по-прежнему самые низкие зарплаты в Сибири. В лидерах находится Красноярский край, где средний доход составляет 42 718 руб., в нашем регионе — 23 559 руб.
Не так давно врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко заявил о том, что необходимо поднимать зарплату бюджетникам, в частности медицинским работникам. Подробнее об этом читайте в материале АиФ-Алтай.
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