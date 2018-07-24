Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал провести тщательное расследование дела о нелегальном производстве вакцин

Пекин, 24 июля / Синьхуа / — Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал провести тщательное расследование дела о нелегальном производстве вакцин и строго наказать виновных.

Си Цзиньпин, также являющийся генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/ и председателем Центрального военного совета /ЦВС/, высказал это требование в поручении, которое он дал, находясь с визитами в зарубежных странах.

Здоровье населения должно ставиться на первое место, и ключевые аспекты безопасности должны твердо гарантироваться, подчеркнул Си Цзиньпин.

Он охарактеризовал нелегальное производство вакцин компанией Changchun Changsheng Life Sciences как отвратительное и ужасающее.

Соответствующие ведомства и местные власти должны уделить пристальное внимание и незамедлительно приступить к расследованию дела и выяснить правду, сказал глава государства, добавив, что расследование должно быть тщательным, а наказание — суровым, в соответствие с законом.

Процесс расследования должен быть публичным в целях реагирования на озабоченности общественности, заявил Си Цзиньпин.

Далее он подчеркнул, что обеспечение безопасности фармацевтических препаратов является обязательной ответственностью партийных комитетов и административных органов всех уровней, которые должны всегда ставить здоровье населения на первое место. Необходимо совершенствовать систему управления вакцинами и прилагать максимум усилий для защиты интересов народа и обеспечения социальной безопасности и стабильности.

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян отдал распоряжение с требованием к Госсовету незамедлительно направить рабочие группы для тщательного расследования, которое должно охватить всю цепочку производства и продажи всех типов вакцин.

Правда должны быть выявлена как можно скорее, сказал Ли Кэцян, заверив, что виновных ждет строгое наказание, и нулевая терпимость будет применяться в отношении любых предприятий и лиц, причастных к преступлению.

Глава правительства заявил о готовности нанести решительный удар по всем видам правонарушений, угрожающих безопасности жизни населения, и преступники понесут суровое наказание в соответствии с законодательством.

Должностные лица, пренебрегающие своими обязанностями, должны привлекаться к ответственности в целях создания безопасной и надежной среды для жизни населения.

По поручению Си Цзиньпина и по требованию Ли Кэцяна Госсовет учредил специальный рабочий механизм и направил рабочую группу в компанию-производителя проблемных вакцин.

Для расследования дела также были созданы специальные группы на провинциальном и городском уровнях в провинции Цзилинь, где базируется компания Changchun Changsheng.

В провинции также развернута проверка других фармацевтических компаний, имеющих высокий риск.

Цзилиньское провинциальное управление по контролю над продовольствием и лекарственными средствами также отозвало у Changchun Changsheng сертификат на производство вакцин против бешенства, остановило производство и продажу, а также приостановило утверждение всех видов продукции компании. -0-