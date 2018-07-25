Жительницу Хакасии обвиняют в экстремизме за пост в социальной сети

ТАСС , 25 июля. Жительницу Хакасии , 30-летнюю Лидию Баинову обвиняют в экстремизме за пост в социальной сети. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"В начале года [в феврале] Лидия Баинова разместила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» развернутый пост о национальной обстановке в республике. Этот пост вызвал резонанс. После этого было проведено исследование данного текста, и в ходе него были выявлены признаки экстремизма", — сказал собеседник агентства. Весной этого года ФСБ возбудило уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

В ФСБ добавили, что расследование уголовного дело близко к завершению. По словам адвоката женщины Владимира Васина, текст был написан женщиной после бытового конфликта в одном из заведений Абакана . «Она пришла домой и написала много слов, что хакасский народ иногда притесняют. Выразила это эмоционально и не более того, это мнение защиты», — рассказал он ТАСС.

Васин также отметил, что Баинова не признает вину. «Если прочесть текст внимательно, то там ничего кроме эмоций нет, но у предварительного обвинения своя точка зрения», — добавил он.