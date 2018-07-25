Ещё
Жительницу Хакасии обвиняют в экстремизме за пост в социальной сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительницу Хакасии обвиняют в экстремизме за пост в социальной сети 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 июля. Жительницу Хакасии, 30-летнюю Лидию Баинову обвиняют в экстремизме за пост в социальной сети. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе регионального управления ФСБ.
"В начале года [в феврале] Лидия Баинова разместила у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» развернутый пост о национальной обстановке в республике. Этот пост вызвал резонанс. После этого было проведено исследование данного текста, и в ходе него были выявлены признаки экстремизма", — сказал собеседник агентства. Весной этого года ФСБ возбудило уголовное дело за публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).
В ФСБ добавили, что расследование уголовного дело близко к завершению. По словам адвоката женщины Владимира Васина, текст был написан женщиной после бытового конфликта в одном из заведений Абакана. «Она пришла домой и написала много слов, что хакасский народ иногда притесняют. Выразила это эмоционально и не более того, это мнение защиты», — рассказал он ТАСС.
Васин также отметил, что Баинова не признает вину. «Если прочесть текст внимательно, то там ничего кроме эмоций нет, но у предварительного обвинения своя точка зрения», — добавил он.
ТАСС: последние новости
Алтайский омбудсмен взяла на личный контроль ситуацию с убийством школьницами котенка Источник: комитет Совфеда одобрил кандидатуру Бабича на пост посла РФ в Белоруссии Минфин доработал законопроект о трех вариантах лимитов в ОСАГО
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ13
Убийство телеведущего поразило страну65
США нанесут удар по госдолгу России210
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны118
Шарапову возмутили дороги Крыма70
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение