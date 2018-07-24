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Защитницу хакасской культуры обвинили в экстремизме за пост в соцсети
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Защитницу хакасской культуры обвинили в экстремизме за пост в соцсети 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В отношении жительницы Абакана Лидии Баиновой возбуждено уголовное дело об экстремизме за пост в социальной сети. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по республике Хакасия.
"В начале года Баинова разместила в соцсети «ВКонтакте» пост о том, что права хакасов, как она считает, ущемляются. Пост широко обсуждался в интернете. Была проведена психолингвистическая экспертиза, которая выявила в тексте поста признаки экстремизма", — сообщили в ведомстве, передает "Интерфакс".
Сама Баинова пояснила агентству, что поводом для написания поста стал инцидент в кафе. По словам женщины, ее ребенку отказали в посещении игровой комнаты из-за его национальной принадлежности.
Баинова подчеркнула, что ситуация вызвала у нее сильные эмоции, которые она выплеснула в интернет. Однако своим постом она не хотела никого оскорбить или унизить.
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