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На жительницу Хакасии ФСБ завела дело об экстремизме за пост в соцсети в защиту коренного населения республики
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На жительницу Хакасии ФСБ завела дело об экстремизме за пост в соцсети в защиту коренного населения республики 

Newsru.com 2 часа назад
Фото: Newsru.com
Силовики завели дело на 30-летнюю жительницу Абакана Лидию Баинову после записи в соцсети «ВКонтакте». Россиянку, которая воспитывает малолетнюю дочь и занимается популяризацией хакасской культуры, обвинили в разжигании межнациональной вражды, сообщает
"Тайга.инфо". По данным издания, хакасское управление ФСБ предъявило девушке обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму через СМИ или интернет).
В постановлении ФСБ, которое цитирует «Тайга.инфо», указывается, что Баинова «реализовала свой преступный умысел, используя ноутбук марки Asus, имеющий возможность выхода в интернет». Она разметила публичное обращение, где были строчки следующего содержания: «В такие минуты хочется устроить революцию и переворот! Вернуть власть, землю нашему народу! Отвоевать!», указывает спецслужба.
Следователь по фамилии Маров посчитал, что эти слова являются публичными призывами к экстремизму, указывает издание. При это полный текст обращения Баиновой, который в целом был посвящен случаям притеснения коренных жителей Хакасии, в постановлении не приведен. Автор публикации, например, рассказала читателям, что в игровой комнате одного из заведений Абакана дети заявили, что «вход туда только русским».
"Кому-то посчастливилось не столкнуться с национализмом. Я же за 29 лет жизни в Абакане постоянно с ним сталкиваюсь. Моя мать и отец постоянно натыкались на едкости, типа как так, вроде, хакасы, а в центре трешку получили, или хакаска, а одета так хорошо и т.д. ", — писала Баинова.
Женщина не признала вину. Она считает, что привлекла внимание ФСБ из-за своей общественной деятельности. Баинова занимается популяризацией хакасской культуры, участвовала в музыкальном фестивале национальных культур и выступает за сохранение народных традиций и языка.
Следствие заказало психолого-лингвистическую экспертизу поста, которая подтвердила мнение ФСБ. Защита Баиновой заявила, что экспертиза была произведена «крайне непрофессионально».
Напомним, что по указанному пункту статьи 280 грозит до 5 лет тюрьмы. В начале июня суд в Тверской области приговорил местного электрика к двум годам лишения свободы условно
за пост против Владимира Путина. Ранее в этом году по тому же обвинению жителя Севастополя приговорили к  двум годам тюрьмы, а петербуржца —
к 10 месяцам колонии
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