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Приостановлена деятельность одного из операторов сотовой связи
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Приостановлена деятельность одного из операторов сотовой связи 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Судебными приставами Туймазинского межрайонного отдела Управления Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан исполнено решение суда по приостановлению деятельности базовой станции сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
Мужчина обратился в суд с требованием о приостановлении деятельности базовой станции сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы», настаивая на нарушении его конституционного права на благоприятную окружающую среду. Сооружение было установлено прямо во дворе его дома. Рассмотрев исковое заявление, суд признал ПАО «МобильныеТелеСистемы» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.
В ходе совершения исполнительных действий судебные приставы-исполнители приостановили деятельность базовой станции сотовой связи ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и предупредили об ответственности, предусмотренной законодательством РФ, в случае возобновления деятельности.
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