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На треть дешевле: на Дону кошек и собак будут стерилизовать по льготной цене
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На треть дешевле: на Дону кошек и собак будут стерилизовать по льготной цене 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области 26 июля состоится акция льготных операций по стерилизации кошечек и собак. Стерилизовать животных предлагают по сниженной цене. Кампанию проводит областная станция по борьбе с болезнями животных, сообщает региональное правительство.
В этот день в некоторых местных ветклиниках животных будут стерилизовать со скидкой на 30%. Акция пройдет в донской столице и крупных городах области: Батайске, Белой Калитве, Волгодонске, Зернограде, Каменске-Шахтинском, Константиновске, Красном Сулине, Миллерове, Новошахтинске, Таганроге, Шахтах, а также в станице Вешенской и поселке Тарасовском. — Чтобы записаться со своим питомцем на льготную процедуру нужно позвонить по номеру телефона государственной ветеринарной станции, — сообщает правительство Ростовской области. — Обратиться в ветучреждение нужно не менее чем за два дня до стерилизации. Проводить такие акции будут каждый месяц. В августе она пройдет 30 числа, в сентябре — 27-го, в октябре — 25-го, а также 29 ноября и 27 декабря.
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