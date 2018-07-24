Магнитогорский «Огнеупор» остается в числе лидеров отрасли

Магнитогорское ООО «Огнеупор» (входит Группу ПАО «ММК») отпраздновало 87-летие. Первая очередь шамотного цеха включилась в работу 17 июля 1931 года, сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Сегодня один из ведущих производителей огнеупоров в России занимает третье место по выпуску алюмосиликатных (шамотных) огнеупоров и второе — по выпуску магнезиальных (периклазоуглеродистых). Среднемесячное производство превышает 12 тысяч тонн огнеупоров в месяц, в номенклатуре изделий для металлургии 250 позиций. Среди крупнейших потребителей — Группа ПАО «ММК», ПАО " ОК «РУСАЛ» ПАО «НК „Роснефть“ , АО „АрселорМиттал Темиртау“ и Евразийская группа (ERG).

За последние годы на „Огнеупоре“ освоена технология обезвоживания шламов и возврат их на повторный обжиг во вращающиеся печи. После замены „мокрой“ очистки отходящих газов на „сухую“ (установлен новый рукавный фильтр с коэффициентом очистки 99,8%) в производство возвращается и уловленная пыль. Все это позволило сократить вредное воздействие на окружающую среду.

В рамках модернизации построена высокотехнологичная линия по производству качественных огнеупорных бетонных смесей, предназначенных для изготовления вибролитых изделий и выполнения монолитной футеровки металлургических агрегатов производительностью 6 тысяч тонн в год.

Перевооружение технологической линии №5 цеха шамотных изделий с установкой гидравлического пресса позволила увеличить номенклатуру изделий с высокими физико-механическими показателями для нужд ПАО „ММК“ и других потребителей. За 2017 года было изготовлено 5 078 тонн изделий с высокой добавленной стоимостью.

В прошлом году на программу технического развития ООО „Огнеупор“ потрачено 78,5 миллиона рублей, в том числе на реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства — 51,3 миллиона рублей.

Завершены капитальные ремонты двух вращающихся печей. Теперь их производительность превышает 10 000 тонн шамота в месяц.