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Строгий режим на 35 лет: суд вынес приговор по делу об убийстве на трассе
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Строгий режим на 35 лет: суд вынес приговор по делу об убийстве на трассе 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области суд вынес приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений и в краже чужого имущества.
По информации пресс-службы суда, весной 2017 года убитый дал в долг двум своим знакомым на покупку машины 300 тысяч рублей. Его товарищи должны были вернуть деньги с процентами, но не сделали этого. После того, как потерпевший напомнил им о долге, мужчины решили убить своего кредитора.
Разработав детально план, обвиняемые нашли охотничье ружье с боеприпасами. Выбрав безлюдное место, они предложили своему товарищу вместе отдохнуть в бане, пообещав отдать долг. Остановив машину на автодороге Орел-Залегощь, один мужчин попросил потерпевшего посмотреть колесо. Когда он присел на корточки, один из фигурантов дела взял ружьё и два раза выстрелил в него. Второй подельник взял из машины заранее приготовленный нож и три раза пырнул потерпевшего в грудь.
Чтобы скрыть следы преступления, труп убитого обвиняемые закопали в овраге. Совершив убийство, мужчины забрали ключи от квартиры потерпевшего и вывезли из неё все имущество на автомобиле. Орловский областной суд признал орловцев виновными в убийстве и назначил им 18 и 17 лет колонии строго режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
Сообщение Строгий режим на 35 лет: суд вынес приговор по делу об убийстве на трассе появились сначала на РИА 57.
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