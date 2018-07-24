В центре спорта и досуга «СОЦ-ИН» работает студия «Реальный репортер»

Лето в самом разгаре, а юные репортеры, из Ясенева, которые учатся азам журналистики, погружены в работу. Об этом рассказывается на сайте учреждения.

Ребята с удовольствием познают тайны телепроизводства: снимают выпуски новостей из жизни района. Каждый участник студии «Реальный репортер» обязательно выступает и в роди корреспондента и пишет «стендапы» — появляется в кадре и пробует себя в роли ведущего.

Студия для детей «Реальный репортер» является отличной основой для дальнейшего профессионального образования и просто прекрасной возможностью с пользой провести время.