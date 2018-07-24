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В центре спорта и досуга «СОЦ-ИН» работает студия «Реальный репортер»
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В центре спорта и досуга «СОЦ-ИН» работает студия «Реальный репортер» 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Лето в самом разгаре, а юные репортеры, из Ясенева, которые учатся азам журналистики, погружены в работу. Об этом рассказывается на сайте учреждения.
Ребята с удовольствием познают тайны телепроизводства: снимают выпуски новостей из жизни района. Каждый участник студии «Реальный репортер» обязательно выступает и в роди корреспондента и пишет «стендапы» — появляется в кадре и пробует себя в роли ведущего.
Студия для детей «Реальный репортер» является отличной основой для дальнейшего профессионального образования и просто прекрасной возможностью с пользой провести время.
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