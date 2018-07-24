Минсельхоз России готов поддержать перспективные инициативы Башкирии

Об этом руководитель ведомства Дмитрий Патрушев заявил в ходе встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.

— Существуют соответствующие российские программы, они заканчиваются в 2020 году, мы попросили продлить эти программы до 2030 года. Они действуют на всю страну, безусловно, это не только наш республиканский вопрос. И такая поддержка, инициирование продления программ со стороны Минсельхоза РФ в правительстве будет. Кроме того, нас интересует развитие вопроса, связанного с водоплавающей птицей, с генетикой в животноводстве — мы тоже попросили внести соответствующие изменения в федеральные программы и тоже получили поддержку в этой части, — сказал Хамитов.

Речь идет о предложении республики расширить перечень направлений Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, дополнив ее направлениями в области развития кроссов водоплавающей птицы и генетики в сфере свиноводства. Ожидается, что реализация этих инициатив приведет к существенному сокращению импорта племенной продукции, снижению стоимости племенного материала, стабильности комплектования птицеводческих и свиноводческих предприятий, а также предотвращению заноса новых заболеваний на территорию России

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