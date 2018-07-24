Ещё
Минсельхоз России готов поддержать перспективные инициативы Башкирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минсельхоз России готов поддержать перспективные инициативы Башкирии 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом руководитель ведомства Дмитрий Патрушев заявил в ходе встречи с главой Башкирии Рустэмом Хамитовым.
— Существуют соответствующие российские программы, они заканчиваются в 2020 году, мы попросили продлить эти программы до 2030 года. Они действуют на всю страну, безусловно, это не только наш республиканский вопрос. И такая поддержка, инициирование продления программ со стороны Минсельхоза РФ в правительстве будет. Кроме того, нас интересует развитие вопроса, связанного с водоплавающей птицей, с генетикой в животноводстве — мы тоже попросили внести соответствующие изменения в федеральные программы и тоже получили поддержку в этой части, — сказал Хамитов.
Речь идет о предложении республики расширить перечень направлений Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, дополнив ее направлениями в области развития кроссов водоплавающей птицы и генетики в сфере свиноводства. Ожидается, что реализация этих инициатив приведет к существенному сокращению импорта племенной продукции, снижению стоимости племенного материала, стабильности комплектования птицеводческих и свиноводческих предприятий, а также предотвращению заноса новых заболеваний на территорию России.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Рустэм Хамитов: Оргкомитет Международного Конгресса по пчеловодству будет создан при участии Минсельхоза России Жители Уфы останутся без света в течение дня В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции153
Основательница Femen покончила с собой49
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую183
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью46
Максакова потеряла сына в его день рождения15
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение