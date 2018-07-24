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У жителя Хабаровска обнаружили кости и шкуру амурских тигров
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У жителя Хабаровска обнаружили кости и шкуру амурских тигров 

Дальний Восток 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
Сотрудники погрануправления ФСБ России нашли у жителя Хабаровска кости трех краснокнижных амурских тигров, а также тигриную шкуру. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной у гражданина РФ, жителя города Хабаровска, изъяты кости черепа, кости скелета и шкура. <> Эксперты установили, что изъятые фрагменты тел животных принадлежат трем особям амурского тигра, занесенного в Красную книгу РФ и отнесенного к особо ценным видам диких животных», — говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина собирался продать дериваты гражданам стран Азиатско-Тихоокеанского региона за границей.
Пограничники позднее установили всю группу лиц, занимающуюся продажей и перевозкой через границу дериватов животных. В отношении нескольких человек возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных».
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