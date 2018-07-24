Ещё
Пограничники задержали жителя Хабаровска с костями трех амурских тигров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пограничники задержали жителя Хабаровска с костями трех амурских тигров 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Дальний Восток
ХАБАРОВСК, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержали жителя Хабаровска, у которого изъяли кости трех амурских тигров, занесенных в Красную книгу, сообщает погрануправление во вторник.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления у жителя города Хабаровска изъяты фрагменты животных. Со слов задержанного, дериваты предназначались для дальнейшей продажи выходцам из стран АТР. Эксперты установили, что изъятые фрагменты принадлежат трем особям амурского тигра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничники также установили и других лиц, занимающихся продажей и незаконным перемещением через государственную границу дериватов особо ценных животных.
"В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных», — сообщает погрануправление.
Кости и другие части тела тигра используются в китайской медицине. Черный экспорт в Китай дериватов тигров, медведей и других ценных животных и растений для нужд народной медицины в последние годы растёт из-за повышения спроса среди населения.
Амурский тигр ─ один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу, обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях, приблизительная численность амурских тигров в России ─ около 540-550 особей.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий119
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест70
Оксана Шачко оставила предсмертную записку77
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии82
Лучше война, чем выборы88
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение