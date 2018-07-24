Пограничники задержали жителя Хабаровска с костями трех амурских тигров

"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками пограничного управления у жителя города Хабаровска изъяты фрагменты животных. Со слов задержанного, дериваты предназначались для дальнейшей продажи выходцам из стран АТР. Эксперты установили, что изъятые фрагменты принадлежат трем особям амурского тигра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничники также установили и других лиц, занимающихся продажей и незаконным перемещением через государственную границу дериватов особо ценных животных.

"В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, продажа частей особо ценных диких животных», — сообщает погрануправление.

Кости и другие части тела тигра используются в китайской медицине. Черный экспорт в Китай дериватов тигров, медведей и других ценных животных и растений для нужд народной медицины в последние годы растёт из-за повышения спроса среди населения.