«Калашников» проведет открытые соревнования по летнему биатлону

Ижевске пройдут первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей — «Калашников Биатлон Фест», приуроченные к празднованию Дня Оружейника — 22 сентября. Участие в беговом биатлоне смогут принять все желающие, а победители гонки получат специальные призы от Концерна «Калашников»

Александр Бречалов. «Мы продолжаем сотрудничество по организации любительских стартов с Концерном «Калашников». Уже в сентябре мы проведем фестиваль летнего биатлона. Уверен, событие станет не только уникальным биатлонным стартом, но и масштабным праздником», — отметил глава Удмуртии

Гонка пройдет в виде забега на 2,7 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5. К участию в гонке допускаются участники старше 18 лет при наличии у них медицинской справки об отсутствии противопоказаний, сообщили в пресс-службе Концерна.

Кроме спортивных состязаний будет организована развлекательная программа для болельщиков: спортивно-развлекательные аттракционы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны отдыха, розыгрыши призов и праздничный концерт.

Благодаря инициативе Концерна «Калашников», люди смогут не только узнать насколько технически и функционально сложен этот вид спорта, но и ощутить зрелищность и непредсказуемость биатлона. Владимир Драчев , президент Союза биатлонистов России

«Проект любительского биатлона имеет огромный потенциал развития в нашей стране. Благодаря инициативе Концерна, люди смогут не только узнать насколько технически и функционально сложен этот вид спорта, но и ощутить зрелищность и непредсказуемость биатлона. С удовольствием приглашаю всех на большой праздник биатлона в столице Удмуртии. Рассчитываю лично посетить Ижевск во время проведения «Калашников Биатлон Фест», — прокомментировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в гонке можно на сайте.