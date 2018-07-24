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«Калашников» проведет открытые соревнования по летнему биатлону
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«Калашников» проведет открытые соревнования по летнему биатлону 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
В Ижевске пройдут первые открытые летние соревнования по биатлону среди любителей — «Калашников Биатлон Фест», приуроченные к празднованию Дня Оружейника — 22 сентября. Участие в беговом биатлоне смогут принять все желающие, а победители гонки получат специальные призы от Концерна «Калашников».
«Мы продолжаем сотрудничество по организации любительских стартов с Концерном «Калашников». Уже в сентябре мы проведем фестиваль летнего биатлона. Уверен, событие станет не только уникальным биатлонным стартом, но и масштабным праздником», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Гонка пройдет в виде забега на 2,7 км с двумя огневыми рубежами и стрельбой из пневматических винтовок IZHMASH БИ 7–5. К участию в гонке допускаются участники старше 18 лет при наличии у них медицинской справки об отсутствии противопоказаний, сообщили в пресс-службе Концерна.
Кроме спортивных состязаний будет организована развлекательная программа для болельщиков: спортивно-развлекательные аттракционы, мастер-классы, интерактивные площадки, зоны отдыха, розыгрыши призов и праздничный концерт.
Благодаря инициативе Концерна «Калашников», люди смогут не только узнать насколько технически и функционально сложен этот вид спорта, но и ощутить зрелищность и непредсказуемость биатлона. Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России
«Проект любительского биатлона имеет огромный потенциал развития в нашей стране. Благодаря инициативе Концерна, люди смогут не только узнать насколько технически и функционально сложен этот вид спорта, но и ощутить зрелищность и непредсказуемость биатлона. С удовольствием приглашаю всех на большой праздник биатлона в столице Удмуртии. Рассчитываю лично посетить Ижевск во время проведения «Калашников Биатлон Фест», — прокомментировал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Узнать подробности и зарегистрироваться на участие в гонке можно на сайте.
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