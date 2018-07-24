Самые странные и страшные маски, которые помнит история

С тех пор как человек придумал себе одежду, он постоянно нуждался в том, чтобы прикрыть и лицо тоже. Причины для этого каждый раз были разные — от функциональных и полезных до издевательских и даже смешных. В наши дни на некоторые из этих масок невозможно взглянуть без неприятного чувства страха, вызванного их предназначением, а порой — и просто внешним видом. Мы нашли 10 самых жутких вещей, которые человек когда-либо надевал на свое лицо, и подробно рассказали, что заставляло его делать это. Маска самурая

Так называемой «менпо» или попросту маской для защиты самурай прикрывал лицо непосредственно перед схваткой. Кроме основной своей функции, она исполняла еще и поддерживающую роль для довольно тяжелого шлема воина. Маска танкиста Первой мировой войны

Впервые подобные маски были использованы армией Великобритании в битве при Камбре в 1917 году. Ее задачей было защитить лицо танкиста, в которого через амбразуру в броне летела шрапнель и рикошетившие осколки. Маска мурмиллона

Одними из самых хорошо вооруженных гладиаторов в Древнем Риме были мурмиллоны, имевшие в своей 15-килограммовой экипировке еще и массивный шлем. Отличительной его чертой были большие прорези для глаз, защищенные крупной сеткой, которая не давала нанести смертельное ранение трезубцем или мечом. Маска чумного доктора

Эта маска вместе со всем остальным не менее жутким нарядом врача времен чумы была разработана в Париже в 1619 году. Длинный клюв служил хранилищем для ароматных трав и цветов, так как люди верили, что болезнь распространяется через неприятные запахи разлагающейся плоти, повсеместно витаюшие в воздухе. Узда для ведьм

Одной из форм публичного наказания для женщин в Англии и Шотландии XVI-XVII веков было ношение подобной маски с тисками для языка. Такой «регулятор громкости» предназначался для шумных и хабалистых особ, порой даже подозреваемых в колдовстве, но, видимо, не настолько, чтобы сразу отправить их на костер. Мешок-капюшон

Этот способ сокрытия лица использовался в одной из самых известных тюрем Австралии , функционировавшей в Мельбурне с 1842 по 1929 года. Самые опасные преступники здесь содержались в одиночных камерах по 23 часа в сутки, а на время часовых прогулок во дворе выводились в колпаках из грубой ткани, мешавших им общаться друг с другом. Маска для пожирателей грязи

Есть грязь, чтобы на время потерять работоспособность или вовсе покончить жизнь самоубийством, для рабов из Африки было обычной практикой. Теряющие же на этом деньги хозяева не придумали ничего лучше, чем одевать на бунтарей маски, которые мешали тем пригоршнями есть землю. Противогаз Микки Мауса

Опасаясь начала массированных газовых атак после Перл-Харбора, американские военные неожиданно выяснили, что противогазы для взрослых детям сильно велики. При создании уменьшенной версии защиты с разрешения Диснея был взят образ культового мультперсонажа Микки Мауса. Единственная партия из 1000 образцов, каждый из которых должен был внести игровой элемент в процесс защиты, сейчас разобрана по коллекциям как одна из самых жутких интерпретаций мышонка. Маски для Хэллоуина начала XX века

До того, как резина и пластик окончательно захватили рынок, при подготовке к Хэллоуину все люди не шли в специализированные отделы в супермаркете, а изготовляли костюмы с масками самостоятельно. Некоторые такие творения родом из 1900-х годов выглядят по-настоящему страшно, особенно на фоне осторожных эскизов в наши дни. Личины

Эти полностью черные маски, в которых к тому же было очень трудно разговаривать, женщины XVI века надевали совершенно добровольно. Задачей этих «личин» была защита белоснежной кожи лица от солнечных лучей, которые придавали ей плебейский загар.