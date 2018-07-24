В Южно-Сахалинске появится класс с виртуальными танковыми боями

На сайте госзакупок появилась заявка «на поставку, монтаж и пусконаладку интерактивного класса с программами по военно-патриотическому воспитанию, обучения с мультимедийной системой визуализации и тренажерным комплексом боевой слаженности экипажа Т-90» для музейно-мемориального комплекса «Победа», сообщает SakhalinMedia. Начальная максимальная цена контракта — 11,8 миллиона рублей.

Целевое назначение интерактивного класса — организация досуговой и развивающей деятельности с возможностью проведения мероприятий.

Система игрового симулятора танка Т-90 должна реалистично отображать элементы окружающей среды и боевых действий: леса, дороги, жилые кварталы, боевую технику, изменения погоды и времени суток, разные состояния неба, волнение водной поверхности и отражение в ней предметов. Также система должна реалистично имитировать «стрельбу и передвижение, включая создание воронок при взрывах, эффект попадания при стрельбе, валку деревьев, разрушение домов, заборов и других имеющихся инженерных сооружений и объектов инфраструктуры».