В Волгограде завершается ремонт дороги на улице Чистоозерной

Ремонт дороги на улице Чистоозерной в Краснооктябрьском районе Волгограда завершается — рабочие заканчивают укладку финишного слоя асфальтобетона на последнем участке длиной 4000 квадратных километров. Ход реконструкции объекта проинспектировал сити-менеджер Виталий Лихачев

Как сообщает пресс-служба мэрии, подрядчик практически восстановил асфальтобетонное покрытие и построил новую четырехкилометровую двухполосную дорогу от проспекта Металлургов до улицы Тракторостроителей, которая соединила Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы.

Асфальтированная дорога на этом месте появилась еще в 1957 году. В течение 60 с лишним лет здесь проводился только ямочный ремонт, поэтому она разрушилась до грунтового основания. Реконструкция объекта стартовала в конце марта текущего года.

Отметим, что в ходе инспекции Виталий Лихачев поставил задачу очистить прилегающую к дороге территорию от мусора.