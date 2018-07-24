В Самарской области из-за ремонта ж/д путей изменили расписание электричек

Пригородные поезда до Сызрани будут ходить по новому расписанию

Самарской области скорректировали расписание электричек. Об этом сообщили в «Самарской пригородной пассажирской компании».

— Из-за ремонта на участке Жигули — Новокуйбышевск в течение трех дней — 25, 26 и 29 июля — электрички № 6562 (Сызрань — Мирная) и № 6571/6773 (Мирная — Сызрань) будут ходить по новому расписанию, — рассказали в «СППК».

Обновленное расписание электричек

Так, поезд из Сызрани будет отправляться в 16:44 и прибывать на станцию Мирная на 20 минут позже — в 20:00. Обратно электричка отбудет в 17:56 и прибудет в 21:11.