Ещё
В Самарской области из-за ремонта ж/д путей изменили расписание электричек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самарской области из-за ремонта ж/д путей изменили расписание электричек 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Пригородные поезда до Сызрани будут ходить по новому расписанию
В Самарской области скорректировали расписание электричек. Об этом сообщили в «Самарской пригородной пассажирской компании».
— Из-за ремонта на участке Жигули — Новокуйбышевск в течение трех дней — 25, 26 и 29 июля — электрички № 6562 (Сызрань — Мирная) и № 6571/6773 (Мирная — Сызрань) будут ходить по новому расписанию, — рассказали в «СППК».
Обновленное расписание электричек
Так, поезд из Сызрани будет отправляться в 16:44 и прибывать на станцию Мирная на 20 минут позже — в 20:00. Обратно электричка отбудет в 17:56 и прибудет в 21:11.
63.ru: последние новости
Жительница Тольятти разбилась насмерть при падении с 20-этажа Самарский зоопарк просит проголосовать за его переезд к больнице Середавина В Самаре членов ОПС «Законовские» осудили за нападение на бизнесмена
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции153
Основательница Femen покончила с собой49
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую183
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью46
Максакова потеряла сына в его день рождения15
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение