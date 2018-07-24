Бизнесмен из Владивостока самостоятельно решил переустроить памятник культуры

За нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия руководителя коммерческой организации привлекли к административной ответственности во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Соответствующая проверка была проведена прокуратурой Фрунзенского района Владивостока. Надзорный орган проверил объект культурного наследия «Дом, в котором жил военный инженер, руководитель строительства Владивостокской крепости, впоследствии организатор инженерных войск Красной армии Шошин А. П.», который находится под государственной охраной.

Как оказалось, организация проводила работы по переустройству внутренних помещений здания-памятника без согласования с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края.

В результате руководителю коммерческой компании было внесено представление, по результатам рассмотрения которого работы по переустройству приостановлены. Для продолжения работ на данный момент подготавливается проектная документация для согласования работ по переустройству.

Также прокурор района возбудил административное дело за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. По результатам рассмотрения которого директору компании был выписан штраф в размере 20 тысяч рублей.