«Специальный маршрут»: в Подмосковье прошел конкурс среди подразделений транспортирования боеприпасов

Шквальный огонь противника и заминированные дороги для «армейской доставки» — не помеха. Это доказали бойцы, главная задача которых — подавать товарищам по оружию снаряды, привозить — по земле, воде и воздуху.

Первый в истории конкурс профессионального мастерства среди подразделений транспортирования боеприпасов «Специальный маршрут» состоялся в Подмосковье

Когда первая команда вышла на старт, в составе колонны были БТР огневого прикрытия, два грузовика с боеприпасами и автокран погрузчик, а первое препятствие, которое нужно было преодолеть команде — это широкий ров с водой. Через крутые холмы и косогоры, по противотанковым рвам и калейным мостам, преодолевая дорогу усеянную огромными валунами, сложнейший маршрут нужно было пройти на скорость и начать отгрузку боеприпасов на аэродроме и железнодорожной станции.

Условные боеприпасы находились внутри металлического ящика. Бойцам нужно было проявить физическую силу и вручную переместить ящик в вертолет.

Далее имитировалась погрузка автомобиля с боеприпасами на железнодорожную платформу -нужно было закрепить рампы под колеса, чтобы техника не скатилась.

На огневом рубеже бойцы отработали отражение нападения условной бандгруппы, где они должны были поразить по 3 мишени лежа стоя и с колена. Нужно было стрелять точно, иначе начислили бы штрафные баллы.

Первый в истории конкурс подразделений транспортировки боеприпасов по накалу и зрелищности может составить конкуренцию танковому биатлону. Если даже такой этап, как работа в костюмах РХБЗ проходила под овации переполненных трибун.

«Действовали слаженно, я рад за расчет, все друг другу помогали, много эмоций. Трудно, но мы справились за нами победа», — отметил участник конкурса Виталий Шалатонов.

Транспортировщики боеприпасов — они как военные ювелиры. Свой груз они должны везти аккуратней, чем хрустальную вазу. Новый опыт, полученный на конкурсе, ляжет в основу боевой подготовки и будет опробован на учениях «Восток — 2018».