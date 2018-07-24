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Список «московских врачей» дополнили тремя специальностями
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Список «московских врачей» дополнили тремя специальностями 

News.ru 2 часа назад
Перечень «привилегированных» медицинских специальностей Москвы пополнился ещё тремя. Это судмедэксперт, гастроэнтеролог и клинический фармаколог. Получить почётный статус «московский врач» претенденты смогут уже осенью.
Это звание присваивается на пять лет. Его обладатели получают надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей. Чтобы получить такой статус, необходимо успешно пройти теоретические и практические испытания.
Всего в поликлиниках и стационарах Департамента здравоохранения города Москвы работает 332 специалиста, получивших статус «московский врач».
Ранее News.ru писал о том, что столичные власти намерены заняться постепенной модернизацией всех клиник города по примеру детской Морозовской больницы.
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