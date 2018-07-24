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Прокуроры напомнили владельцам кинотеатра о культурном значении объекта
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Прокуроры напомнили владельцам кинотеатра о культурном значении объекта 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Энгельсские прокуроры обратились в суд с исковым заявлением на собственника кинотеатра «Родина». Здание, в котором сейчас находится развлекательный центр, является объектом культурного наследия регионального значения (амбар ХХ века). По законодательству об охране объектов культурного наследия на объекте обязательно должна быть установлена надпись с соответствующей информацией. Фактически её обнаружено не было. Об этом сегодня сообщает прокуратура Саратовской области.
Суд удовлетворил требования прокуроров и постановил владельцу кинотеатра разработать и разместить информационную надпись на здании.
Напомним, недавно в Саратове было выявлено нарушение, когда на объекте культурного наследия незаконно установили кондиционер.
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