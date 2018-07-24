Объявлен конкурс на поиск золотого месторождения в Ростовской области 

Вообще поиски благородного металла на Дону ведутся не первый год. Ранее ученым удалось обнаружить отдельные скопления металла, но богатых месторождений они не нашли. Некоторые эксперты оценивают ресурсы рудного золота в донском регионе в 220 тонн. Причем 110 из них сосредоточено на Керчикском проявлении, самом крупном золотосодержащем участке региона.
— С экономической и технологической точки зрения этот участок больше всего подходит для промышленной разработки, — говорит начальник «Югнедр» Юрий Распопов.
Золото в Ростовской области обнаружили случайно, вспоминает заведующий лабораторией региональной геологии Южного научного центра РАН Сергей Парада. Произошло это в 1980-е годы во время бурения угольных пластов. При выходе за пределы угленосного поля рабочие натолкнулись на золотоносные породы. Окрыленные такой находкой специалисты приступили к бурению скважин. В результате геологоразведчики нашли золото по всему Донбассу, от границы с Донецкой областью до бассейна реки Россоши в Ростовской. После проведения геофизических и буровых работ в 1987 — 1990 году и потом в 1997 — 2003-м за счет средств федерального бюджета были выявлены руды золота, прогнозный запас металла в которых превысил 100 тонн.
Анализ технологических проб из нескольких скважин несколько лет назад привлек внимание инвесторов, в том числе и зарубежных. Среди них — известная шведская компания «Аурика», которая занимается разработкой золоторудных месторождений в Сибири. Правда, до реальной добычи дело тогда так и не дошло. Геологическая обстановка в местах залегания золота оказалась слишком сложной для достоверной оценки запасов и дальнейшей промышленной разработки. Бизнесмены так и не рискнули вложить деньги в проект. В ЮНЦ считают их осторожность не вполне обоснованной.
— Золотодобыча в Ростовской области имеет неплохие перспективы. Испытания технологической пробы, выполненные в Центральном научно-исследовательском геологоразведочном институте (ЦНИГРИ) Минприроды РФ, показали, что подавляющая часть золота в руде Керчикского проявления находится в доступной для извлечения форме, там нет вредных в экологическом и технологическом отношении примесей, — говорит Сергей Парада. — Исследователи подтвердили возможность открытой отработки месторождения с обогащением руд по прогрессивной технологии кучного выщелачивания.
Проблема для инвесторов заключается в большой погрешности при оценке запасов золота. После получения лицензии им придется потратить немало собственных денег на геологоразведку и анализ запасов драгоценного металла.
— Ростовская область является традиционным горнодобывающим регионом, где основным объектом добычи был уголь, объем которого постоянно сокращается, — продолжает ведущий геолог ЮНЦ. — Предприятия, имеющие горнодобывающую инфраструктуру, соответствующий опыт и высококвалифицированные кадры, могут быстро переориентироваться на более рентабельное в современных условиях полезное ископаемое.
Между тем На юге России золото, хоть и в небольших объемах, находят повсеместно: на Кубани и в республиках Северного Кавказа. Часто оно встречается в отложениях речных долин и как попутный компонент. Например, извлекается из медной руды, добываемой на Урупском месторождении в Карачаево-Черкесии. По предварительным оценкам, прогнозные ресурсы золота в южном регионе составляют 736 тонн, из них 550 тонн — в горах Кавказа. Промышленная добыча золота в ЮФО и СКФО не ведется.