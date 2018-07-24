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До начала осени в Петербурге ограничат движение авто на Авиаконструкторов
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До начала осени в Петербурге ограничат движение авто на Авиаконструкторов 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
С 26 июля в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции, передает издание Мойка78.
До 3 сентября закроют проспект Авиаконструкторов — на участке от улицы Шаврова до Ильюшина. На объекте за это время подрядчик отремонтирует трамвайные пути.
Также до 18 августа движение транспорта ограничат на проспекте Тореза возле дома №82. Это связано с реконструкцией светофора.
На Большеохотинском мосту дорогу будут перекрывать каждую ночь — с 21 часа до 7 утра — до 1 сентября. На участке разместят временное ограждение.
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