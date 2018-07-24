До начала осени в Петербурге ограничат движение авто на Авиаконструкторов

С 26 июля в Санкт-Петербурге вступают в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции, передает издание Мойка78.

До 3 сентября закроют проспект Авиаконструкторов — на участке от улицы Шаврова до Ильюшина. На объекте за это время подрядчик отремонтирует трамвайные пути.

Также до 18 августа движение транспорта ограничат на проспекте Тореза возле дома №82. Это связано с реконструкцией светофора.

На Большеохотинском мосту дорогу будут перекрывать каждую ночь — с 21 часа до 7 утра — до 1 сентября. На участке разместят временное ограждение.