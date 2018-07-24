Бузулучанин ответит в суде за разгерметизацию скважины возле Чкалова

В суд передано дело мастера по капитальному ремонту скважин, из-за которого мог произойти выброс сероводорода около поселка Чкалов в прошлом году.

Житель Бузулука обвиняется по статье «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Прокуратура Оренбургского района утвердила обвинительное заключение по делу.

Прошлой осенью при ремонтных работах произошла разгерметизация скважины с выбросом нефти и газа. Следователи считают, что незамедлительные работы по герметизации объекта выполнены не были, это привело к превышению допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 12,5 раз. Жителям нескольких поселков, в том числе и детям, причинен вред здоровью легкой степени, сообщает облпрокуратура.