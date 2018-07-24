Ещё
Бузулучанин ответит в суде за разгерметизацию скважины возле Чкалова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузулучанин ответит в суде за разгерметизацию скважины возле Чкалова 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В суд передано дело мастера по капитальному ремонту скважин, из-за которого мог произойти выброс сероводорода около поселка Чкалов в прошлом году.
Житель Бузулука обвиняется по статье «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, повлекшие по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Прокуратура Оренбургского района утвердила обвинительное заключение по делу.
Прошлой осенью при ремонтных работах произошла разгерметизация скважины с выбросом нефти и газа. Следователи считают, что незамедлительные работы по герметизации объекта выполнены не были, это привело к превышению допустимой концентрации сероводорода в воздухе в 12,5 раз. Жителям нескольких поселков, в том числе и детям, причинен вред здоровью легкой степени, сообщает облпрокуратура.
Напомним, 20 сентября 2017 года утром в 7 километрах от поселка Чкалов Оренбургского района при ремонтных работах разгерметизировалась скважина. Произошел выброс нефти и сероводорода. Во время ЧП никто не пострадал. Губернатор Юрий Берг подписал указ о введении на территории Оренбурга и Оренбургского района чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. В зоне загазованности оказался п. Самородово.
АиФ-Оренбург: последние новости
Нажимай: «МегаФон» подготовил персональные предложения при помощи Big Data В Оренбурге из-за коммунальной аварии без воды остались около 100 домов В Оренбуржье стали известны самые популярные техникумы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции160
Основательница Femen покончила с собой54
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую188
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью47
Максакова потеряла сына в его день рождения17
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение