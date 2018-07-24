Самые красивые места в России, куда стоит отправить на машине

Золотое кольцо, Селигер, Крым … А какие еще есть варианты яркого и интересного досуга на своей земле?

С чем нам точно повезло, так это с природными красотами! Мы действительно живем в самой прекрасной стране, готовой закружить путника в калейдоскопе фантастических и абсолютно разнообразных пейзажей. Знай только выбирай направление!

Эльбрус

Когда перед вами расстилаются предгорья, солнце искрится на изломах снежного панциря, а воздух дурманит и опьяняет, все заботы и проблемы остаются где-то далеко внизу. И насчет «далеко» — это не метафора! Эльбрус — самая грандиозная горная вершина России и Европы высотой 5642 м над уровнем моря.

Расположена она на границе Кабардино-Балкарии Карачаево-Черкесии , куда дорога сама по себе изумляет живописностью. Впрочем, здесь не следует терять бдительность — например, случается сход сели прямо к подножию. Да и вообще горы — дело серьезное.

Лаго-Наки

Если вы никогда не бывали на плато Лаго-Наки, то, поверьте нам, вы многое потеряли! Оно почти все находится в сумрачной и восхитительной Адыгее , и манит альпийскими лугами.

Нам доводилось пробираться к нему на кроссоверах и в погоду, которая при первом взгляде покажется не самой лучшей для путешествий. Но плато прекрасно всегда — и под пронизывающими ветрами, и когда озаряется солнечными лучами из-за неожиданно развергнувшихся туч.

Баскунчак

Астраханская область с ее пустынными ландшафтами, слегка напоминающими юго-запад США и австралийский аутбек — место своеобразное, с неповторимым колоритом. Пунктом назначения для путешественника, едущего через плоские как стол пустоши, просто должно стать соляное озеро Баскунчак.

Прибывших обычно одолевает гамма контрастных, полярных эмоций — волнение и восторг, тревога и первобытный трепет. Место, где соль добывают с VIII века, не отличается богатством красок, но навсегда остается в душе. Отсюда хочется поскорее уехать и побыстрее вновь вернуться. Как говаривал герой одного фильма, это называется парадокс…

Алтайские горы

Китая и Попасть в настоящий рай на земле для жителя европейской территории России не сказать, что очень просто — величественный в своей первозданности Алтай находится на границе России, Монголии Казахстана . Терпеливого ждут фантастические виды и огромное количество достопримечательностей.

Если двигаться по федеральной трассе М52, она же Чуйский тракт, она же одна из красивейших дорог как минимум в России вы с легкостью увидите Чемал, являющийся туристическим центром Алтая, перевалы Семинский, Улуганский и Чике-Таман, озеро Ая и другие достопримечательности. Можно свернуть и углубиться в алтайскую сказку, но только если у вас подходящий для внедорожных вылазок автомобиль.

Байкал

Глубочайшее на планете озеро местные жители неспроста зовут морем: Байкал — это крупнейший в мире резервуар пресной воды. Но пока вы доберетесь до него, с вас самих сойдет семь потов. Дорога долгая, местами довольно непростая и тянущая на полноценное путешествие.

Считается, что оптимальное время для поездки на Байкал — с середины июля до середины августа, когда погода достаточно теплая днем и ночью. Тем не менее, не стоит забывать о непредсказуемости погоды и довольно ощутимыми перепадами температуры. Можно попасть на берега пресноводного озера ранней весной и тогда вы увидите ослепительный синий лед.

Абрау Дюрсо

Русская Швейцария — это про село Абрау-Дюрсо, основанное в 1870 году, и его окрестности.

Название красивейшего местечка, расположенного в 14 км от Новороссийска Краснодарский край , происходит от слияния имени озеро Абрау и речки Дюрсо. Первое, с чем оно ассоциируется — это, конечно, виноделие. Но достаточно посетить холмистые берега один раз, чтобы возвращаться сюда отнюдь не за винными букетами, а по велению души. Абрау-Дюрсо поистине влюбляет в себя, как и пышущий жизнью юг нашей родины.

Красная Поляна

Во-первых, она не красная и, во-вторых, никакая не поляна, а горнолыжный курорт, раскинувшийся на юге Краснодарского края.

Вы можете не знать, что такое сноуборд, с трудом представлять себе процесс одевания лыжной обуви и абсолютно равнодушно относиться к престижному статусу курорта, но попасть туда просто необходимо. Поездка на Красную Поляну интересна сама по себе — вас ждут серпантины, езда по которым захватывает. По прибытию вы попадете в горный край, из которого просто не захочется уезжать.

Прежде, чем отправляться в Скандинавию, не поленитесь заглянуть в сказочную Карелию. Уголок русского северо-запада, о котором даже пели некоторые финские метал-группы, навсегда останется в вашей душе.

Карелия — это леса, озера и болота. А еще — масса достопримечательностей среди которых остров Валаам, что на Ладоге, архитектурный ансамбль Кижи, который расположен на одноименном острове Онежского озера. И, конечно, легендарное Ладога-трофи! Прибавьте к этому сумасшедшие пейзажи, и вы получите незабываемый трип.

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