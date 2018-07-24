Столице предложили создать квартал с беспилотными авто и запустить Hypeloop до Калуги

Эксперты Boston Consulting Group предложили Москве создать квартал с «изолированной климатической зоной» и запустить до Калуги поезд Hyperloop, который поможет превратить столицу в тридцатимиллионную агломерацию. Об этом сообщается в докладе «Исследование конкурентоспособности Москвы в сфере новой экономики», поступившем в В рамках Московского урбанистического форума эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group предложили 11 «основных направлений дальнейшего развития новой экономики» в Москве, разделив их на три блока. Первый из них касается мер, которые «смогут придать новый импульс развитию новой экономики Москвы уже в краткосрочной перспективе». Это максимальное облегчение регулирования для нескольких приоритетных технологий (например, предлагается разрешить движение беспилотных автомобилей на выделенной территории города), запуск программы инновационной трансформации столичных компаний, привлечение высококвалифицированных специалистов и популяризация предпринимательства.

Кроме того, Москве предложено открывать офисы в местах концентрации русскоязычных талантов (например, в Кремниевой долине), чтобы возвращать их в Россию , а также обеспечить цифровизацию госорганов и открыть частному бизнесу доступ к данным о городе (например, статистику пассажиропотока и криминальной активности по районам). Среди других краткосрочных инициатив — создание бренда «Designed in Moscow» и трансформация технопарков.

В качестве стимулов, которые обеспечат переход к новой экономике в долгосрочной перспективе, BCG называет поддержку вузов и более терпимое отношение к возможным потерям средств инвестфондов, получающих финансирование от государства, из-за вложений в рискованные проекты. Кроме того, эксперты предлагают создать городской медиакластер, предусматривающий поддержку экспортеров медиаконтента и привлечение международных компаний к его производству.

Два последних направления, по мнению BCG, представляют собой «визионерские инициативы». Эксперты предлагают создать квартал под рабочим названием «Москва 2100», в котором бы применялись последние урбанистические и технологические решения. Среди них — запуск технологии умного дома на уровне квартала, внедрение в нем беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, а также разрешение на использование воздушных такси, в том числе беспилотных. По мнению экспертов, это позволит «создать неповторимый имидж города» и решит проблемы транспортной перегруженности. В этом же квартале предлагается создать «изолированную климатическую зону» с круглогодичной комфортной погодой.

Кроме того, по мнению BCG, московскую агломерацию следует расширить за счет строительства Hyperloop до крупных городов соседних областей (например, Твери , Владимира и Калуги). Hyperloop представляет собой транспортную систему из стальных труб, внутри которых перемещается поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамической подушке. При его внедрении в Москве и соседних регионах население столичной агломерации, которое по состоянию на 2018 год оценивается в 16,9 миллиона человек, увеличится до 30 миллионов.