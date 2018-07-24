Под Красноярском уничтожено более 200 кг санкционных яблок

Специалисты краевого управления Россельхознадзора обнаружили на складе по ул. Промысловая 15 коробок свежих яблок, которые запрещено ввозить в Россию

На ящике было указано, что яблоки выращены в Польше , а импортером является белорусская компания.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 225 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов», — рассказали в Россельхознадзоре края.

Напомним, марте специалисты ведомства уничтожили почти 750 кг яблок, которые привезли в город из Польши. Это была одна из самых крупных партий санкционных фруктов за последний год. Ее также раздавили бульдозером.

Фото: Россельхознадзор