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Под Красноярском уничтожено более 200 кг санкционных яблок
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Под Красноярском уничтожено более 200 кг санкционных яблок 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Специалисты краевого управления Россельхознадзора обнаружили на складе по ул. Промысловая 15 коробок свежих яблок, которые запрещено ввозить в Россию.
На ящике было указано, что яблоки выращены в Польше, а импортером является белорусская компания.
«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция общим весом 225 кг была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов», — рассказали в Россельхознадзоре края.
Напомним, марте специалисты ведомства уничтожили почти 750 кг яблок, которые привезли в город из Польши. Это была одна из самых крупных партий санкционных фруктов за последний год. Ее также раздавили бульдозером.
Фото: Россельхознадзор
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