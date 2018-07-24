Ещё
В Кургане установили надпись о любви к городу за 52 тысячи рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кургане установили надпись о любви к городу за 52 тысячи рублей 

45.ru 2 часа назад
Фото: 45.ru
Ходить по газону, конечно, не очень красиво, но как иначе сделать хорошее фото?
В Кургане сквер по улице Коли Мяготина, 136, который мало кто сразу вспомнит, до недавнего времени был заросшей травой площадкой. Администрация города решила преобразить территорию и после асфальтирования дорожек здесь установили объемную надпись «Я люблю Курган». Скульптурная композиция «Я люблю Курган» была установлена на средства городского бюджета. Сумма вложений составила 52 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Подобная надпись только у входа в ЦПКиО, поэтому первая реакция жителей домов была естественной — сделать фото с новым арт-объектом. Но есть минус — подойти к надписи для фото можно только по газону. Кроме того, пока фон для фото портит фасад многоэтажки за сквером, но эту проблему в администрации как раз планируют решить.
— По информации МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», на газонной части будет проведено ступенчатое формирование ландшафта и высажены кизильник, яблони и рябины. Кроме этого, комплексное благоустройство данной общественной территории предусматривает капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов, расположенных рядом со сквером. Он будет проведен в рамках региональной программы, — сообщили в пресс-службе администрации.
45.ru: последние новости
Уральский полпред Николай Цуканов в Кургане: первая точка маршрута — предприятие «Курганстальмост» Журналист сфотографировался со спрятанной скульптурой Путина в Частоозерье В Кургане женщина утонула на глазах родственников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции160
Основательница Femen покончила с собой54
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую188
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью47
Максакова потеряла сына в его день рождения17
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение