В Кургане установили надпись о любви к городу за 52 тысячи рублей 

Ходить по газону, конечно, не очень красиво, но как иначе сделать хорошее фото?
В Кургане сквер по улице Коли Мяготина, 136, который мало кто сразу вспомнит, до недавнего времени был заросшей травой площадкой. Администрация города решила преобразить территорию и после асфальтирования дорожек здесь установили объемную надпись «Я люблю Курган». Скульптурная композиция «Я люблю Курган» была установлена на средства городского бюджета. Сумма вложений составила 52 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Подобная надпись только у входа в ЦПКиО, поэтому первая реакция жителей домов была естественной — сделать фото с новым арт-объектом. Но есть минус — подойти к надписи для фото можно только по газону. Кроме того, пока фон для фото портит фасад многоэтажки за сквером, но эту проблему в администрации как раз планируют решить.
— По информации МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», на газонной части будет проведено ступенчатое формирование ландшафта и высажены кизильник, яблони и рябины. Кроме этого, комплексное благоустройство данной общественной территории предусматривает капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов, расположенных рядом со сквером. Он будет проведен в рамках региональной программы, — сообщили в пресс-службе администрации.