В Кургане установили надпись о любви к городу за 52 тысячи рублей

Ходить по газону, конечно, не очень красиво, но как иначе сделать хорошее фото?

Кургане сквер по улице Коли Мяготина, 136, который мало кто сразу вспомнит, до недавнего времени был заросшей травой площадкой. Администрация города решила преобразить территорию и после асфальтирования дорожек здесь установили объемную надпись «Я люблю Курган». Скульптурная композиция «Я люблю Курган» была установлена на средства городского бюджета. Сумма вложений составила 52 тысячи рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Подобная надпись только у входа в ЦПКиО, поэтому первая реакция жителей домов была естественной — сделать фото с новым арт-объектом. Но есть минус — подойти к надписи для фото можно только по газону. Кроме того, пока фон для фото портит фасад многоэтажки за сквером, но эту проблему в администрации как раз планируют решить.

— По информации МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», на газонной части будет проведено ступенчатое формирование ландшафта и высажены кизильник, яблони и рябины. Кроме этого, комплексное благоустройство данной общественной территории предусматривает капитальный ремонт фасадов многоквартирных жилых домов, расположенных рядом со сквером. Он будет проведен в рамках региональной программы, — сообщили в пресс-службе администрации.