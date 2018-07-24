«Мировые авиакомпании будут втянуты в ценовую войну. Ее жертвами станут потребители»

«В 2017 году многим авиакомпаниям (Niki, Alitalia, Air Berlin и Monarch Airlines и другим) не удалось избежать банкротства. Это произошло в первую очередь из-за перенасыщения европейского рынка и привело к ценовой войне перевозчиков. Например, единственным перевозчиком, выполняющим внутренние рейсы в Германии, оказалась Lufthansa . Компания смогла диктовать цены на билеты, что, естественно, привело к значительному удорожанию перелетов. Продолжающаяся череда слияний на европейском рынке авиаперевозок может привести к тому, что доля, запрещенная антимонопольным законодательством ЕС , окажется в руках нескольких компаний.

В некоторых сегментах рынка уже возникают олигополии и даже монополии за счет того, что крупные авиакомпании занимают слоты в аэропортах, получают самолеты обанкротившихся перевозчиков и объединяются с другими компаниями. Благодаря этому они получают возможность продавать билеты по максимально высоким ценам. В качестве компенсации они согласуют время вылета и прилета и цены с другими авиакомпаниями. Это позволяет им бронировать билеты на рейсы с непродолжительными пересадками напрямую через любого перевозчика.

Помимо этого, крупные европейские авиакомпании пытаются защититься от расширяющегося присутствия ближневосточных авиакомпаний, которые обладают конкурентными преимуществами благодаря государственной поддержке в области налогообложения и закупки топлива. Например, проиграв конкуренцию Qatar Airways и Etihad Airways за дальнемагистральные рейсы в Индию Австралию , Lufthansa начала сотрудничество с Air China и европейскими членами Star Alliance с целью максимизации прибыли от рейсов с пересадками, соединяющих Китай и страны ЕС.

Российский рынок перевозок считается классическим примером олигополии. В 2017 году почти 50% всего пассажиропотока в стране пришлось на авиакомпании, входящие в группу »Аэрофлот» . На прямых рейсах, соединяющих Россию США , главный отечественный перевозчик недавно и вовсе стал монополистом. Несмотря на существующую политику сдерживания цен на авиабилеты, эксперты отмечают, что ведущая роль «Аэрофлота» на отечественном рынке авиаперевозок позволяет перевозчику меньше заботиться об интересах пассажиров. Это, в частности, проявилось в принятии поправок о необязательном бесплатном провозе багажа в том случае, если авиабилет является невозвратным.

В 2018 году мировые авиакомпании будут втянуты в ценовую войну, и ее жертвами станут потребители: рейсы будут отменяться, билеты — признаваться недействительными, цены — расти. Чтобы защитить пассажиров от такой ситуации, должны приниматься более жесткие законодательные меры, касающиеся защиты прав потребителей. Авиабилет — это есть не что иное, как договор: обязательство выполнить оплаченную услугу. Если авиакомпания его не выполняет, обычный потребитель, как правило, ничего с этим поделать не может.

Первым шагом в Евросоюзе должно стать принятие закона об обязательной страховке от банкротства авиакомпании в случае прямого бронирования через сайт перевозчика. В России необходимо принятие закона, гарантирующего пассажирам в случае отмены или задержки рейса компенсацию, размер которой был бы сравним с размером компенсации, предусмотренной европейским регламентом. В апреле 2018 года Минтранс России предложил повысить эту сумму до 339 рублей, но это не идет ни в какое сравнение с 600 евро, которые могут полагаться пассажирам отмененных или задержанных рейсов в Европе».

Фото: из личного архива Сергея Лонского