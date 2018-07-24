Башкирия стала лидером по производству говядины, молока и меда

Башкирия по итогам прошлого года лидирует по производству молока, меда и говядины. Об этом сообщил глава республики Рустэм Хамитов во время встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.

По поголовью лошадей Башкирия находится на третьем месте в стране. Республика также занимает первое место по производству товарного меда и кумыса.

–Было отмечено, что аграрии Башкирии работают хорошо и все на сегодняшний день складывается достаточно успешно на территории республики, — сказал Хамитов по итогам встречи.

Напомним, по итогам 2017 года объем валовой продукции сельского хозяйства превысил 170 миллиардов рублей. Индекс производства сельхозпродукции вырос на 2,8 процента (в среднем по стране — на 2,4 процента).

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