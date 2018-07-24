Ещё
Рустэм Хамитов: Оргкомитет Международного Конгресса по пчеловодству будет создан при участии Минсельхоза России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рустэм Хамитов: Оргкомитет Международного Конгресса по пчеловодству будет создан при участии Минсельхоза России 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил в ходе встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
— Будет создан оргкомитет при участии Министерства сельского хозяйства РФ, работу по подготовке к этому значимому большому форуму уже мы начали. И я думаю, что Минсельхоз России поможет нам в этой работе, — сказал Хамитов
Добавим, что XLVII Международный конгресс по пчеловодству в 2021 году пройдет в Уфе. Республика активно готовится к этому событию. Ранее глава Башкирии заявлял о том, на мероприятие приедут до 10 тысяч человек из 70-80 стран мира.
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Минсельхоз России готов поддержать перспективные инициативы Башкирии Жители Уфы останутся без света в течение дня В Башкирии студентка заявила об изнасиловании в гаражах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции160
Основательница Femen покончила с собой54
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую188
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью47
Максакова потеряла сына в его день рождения17
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение