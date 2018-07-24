Рустэм Хамитов: Оргкомитет Международного Конгресса по пчеловодству будет создан при участии Минсельхоза России 

Об этом глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил в ходе встречи с министром сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.
— Будет создан оргкомитет при участии Министерства сельского хозяйства РФ, работу по подготовке к этому значимому большому форуму уже мы начали. И я думаю, что Минсельхоз России поможет нам в этой работе, — сказал Хамитов
Добавим, что XLVII Международный конгресс по пчеловодству в 2021 году пройдет в Уфе. Республика активно готовится к этому событию. Ранее глава Башкирии заявлял о том, на мероприятие приедут до 10 тысяч человек из 70-80 стран мира.
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