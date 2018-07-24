УФАС вмешалось в рекламную войну между магазинами в Магнитогорске

Торговая сеть прекратила распространять на доске покупателя в одном из своих супермаркетов в городе Магнитогорске объявления с информацией «Обменяем карту супермаркета „SPAR“ на карту клуба „Перекресток“.

О том, что АО ТД „Перекресток“ предлагает посетителям своего магазина получить дисконтную карту таким образом, Челябинскому УФАС России стало известно после поступления заявления ООО „Молл“. В ответ, компания сообщила о том, что на этом месте до открытия магазина „Перекресток“ работал магазин „SPAR“, именно поэтому предлагается покупателям обменять карты.

Однако антимонопольная служба установила, что такие сведения могут создать у потребителя необоснованное впечатление о невыгодности приобретения товаров в супермаркетах „SPAR“, направлены на перераспределение спроса от услуг ООО „Молл“ к аналогичным услугам АО ТД „Перекресток“. Фактически, это является предложением покупателям осуществлять покупки в сети „Перекресток“, вместо „SPAR“.

»Данные действия не могут считаться соответствующими честным обычаям в торговых делах и содержат признаки недобросовестной конкуренции. Компании было выдано предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — сообщает УФАС России по Челябинской области

Согласно ст. 14.8 Закона о защите конкуренции не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 — 14.7 настоящего Федерального закона.

Фото УФАС России по Челябинской области.