«Начинаю день с балета и заканчиваю Шостаковичем»: как правильно рассказывать о своей стране за границей

«Я, конечно, презираю отечество свое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». Кажется, эти слова Пушкина актуальны и сейчас, причем по всему миру. Пользователи твиттера рассказали, что они думают о своих родных городах и странах на самом деле, а что рассказывают иностранцам, ведь всегда найдется чем похвастаться.

Флешмоб начался с твита про Мэриленд. Пользователь под ником jordank1230 рассказал, как он воспринимает свою малую родину — когда находится в штате и за его пределами.

Мэриленд

«Я в Мэриленде: это ужасная глухомань.

Я в любом другом месте: я добавляю в любое блюдо приправу Old Bay Seasoning. Я научился разделывать крабов раньше, чем ходить. У нас такой красивый флаг. Обожаю Чесапикский залив. Однажды я переспал с голубым крабом».

Твит набрал 28 тысяч лайков, идею продолжили жители других американских городов и штатов, а затем и пользователи из других стран.

Фото @bistro2008

«Я в России: эта страна — просто филиал ада на земле.

Я в любом другом месте: Тарковский — мой родной отец. Я начинаю день с балета и заканчиваю Шостаковичем. Иногда мне пишет Терешкова, первая женщина в космосе. Я не читаю ничего, кроме русской прозы XIX века».

Фото @ludovicalima

«Я в Италии: ненавижу свою страну.

Я в любом другом месте: я гражданин великой Римской империи, мой родной язык — латынь. Я буквально живу в куполе Брунеллески. Леонардо да Винчи был моим двоюродным братом».

Фото @viajandoconmischicos

«Я в Греции: это настоящая дыра.

Я в любом другом месте: я потомок Зевса. Зарабатываю на жизнь, танцуя сиртаки. Я сама не своя без дневной дозы дзадзики и гироса. В моих венах вместо крови — узо. Если бы я хотела, могла бы подняться на Акрополь с закрытыми глазами».

Фото @manhattanrugs

Я в любом другом месте: я готовлю рис с закрытыми глазами. Мои персидские ковры дороже, чем весь ваш дом. Я принцесса Жасмин. Никто не знает шафран так, как знаю его я. Мое второе имя — фисташка».

«Я в Индии: в этой стране уже ничего не исправить.

Я в любом другом месте: в моих венах течет чатни, это у нас обнаружили число ноль, я езжу в школу на слоне, Рави Шанкар — мой дальний родственник. Курица в соусе тикка масала навсегда!»

Фото @perezeats

«Я в Канаде: почему зима длится девять месяцев?

Я в любом другом месте: вместо крови у меня течет кленовый сироп. Я ездила на Канадский водопад, когда еще не умела ползать. Я знала Дрейка, еще когда он не прославился. Бобер — красивое и величественное создание».