В Астрахани построят центр антимикробной обработки продуктов

Как рассказали специалисты, центр будет обрабатывать растительную и животную продукцию потоком ускоренных электронов, которые подавляют рост насекомых и патогенных микроорганизмов. Таким образом можно обеззараживать корма для животных, средства гигиены, лекарства.

Такой метод применяется с 1960-х годов и на сегодняшний день одобрен в 69 странах мира.

Главное его преимущество — увеличение срока хранения продукции и ее транспортировки. Например, мясной фарш после обработки электронами вместо пяти суток может храниться до 20 дней. Причем без соли и прочих консервантов. Кроме того, обеззараживание помогает в борьбе с кишечными инфекциями. Также этот метод пригодится при экспорте и импорте продукции как фитосанитарная обработка.

Предварительная стоимость астраханского проекта — 400 миллионов рублей. Проектная мощность составит 15 тысяч тонн продукции в год. Строительство займет 20 месяцев.