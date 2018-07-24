Ещё
В Астрахани построят центр антимикробной обработки продуктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астрахани построят центр антимикробной обработки продуктов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Как рассказали специалисты, центр будет обрабатывать растительную и животную продукцию потоком ускоренных электронов, которые подавляют рост насекомых и патогенных микроорганизмов. Таким образом можно обеззараживать корма для животных, средства гигиены, лекарства.
Такой метод применяется с 1960-х годов и на сегодняшний день одобрен в 69 странах мира.
Главное его преимущество — увеличение срока хранения продукции и ее транспортировки. Например, мясной фарш после обработки электронами вместо пяти суток может храниться до 20 дней. Причем без соли и прочих консервантов. Кроме того, обеззараживание помогает в борьбе с кишечными инфекциями. Также этот метод пригодится при экспорте и импорте продукции как фитосанитарная обработка.
Предварительная стоимость астраханского проекта — 400 миллионов рублей. Проектная мощность составит 15 тысяч тонн продукции в год. Строительство займет 20 месяцев.
Российская Газета: последние новости
Патриарх Сербский: В Черногории намеренно притесняются права сербов В Париже покончила с собой одна из основательниц Femen Московский судья стал фигурантом дела о взятке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции161
Основательница Femen покончила с собой53
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую187
Известный интернет-магазин занимался незаконной деятельностью47
Максакова потеряла сына в его день рождения18
Видео
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
10:40
У россиян станет меньше налогов
Личный счет
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение