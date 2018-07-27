Самое обсуждаемое в Интернете:, «мяч Путина», бойкот «Нашествия» и твит «Лежу реву» не о том парне

На этой неделе пользователи соцсетей обсуждали бойкот некоторых музыкантов фестиваля «Нашествие», вирусный твит «Лежу реву» «не о том парне», ажиотаж вокруг «мяча Путина» и «колбасный хайп» от Дюжева-Космоса из «Бригады».

«Лежу реву»

Все началось с безобидного поста девушки в Twitter с ником «Принцесса копуста». Пост начинался словами «Лежу реву». Девушка пожаловалась на то, что во время болезни ее приехал проведать парень, привез лекарства и еду. Но это оказался «не тот парень», с кем она хотела бы иметь отношения. В комментариях к посту девушку то обвиняли в меркантильности, то просили дать парню шанс. Через пару дней твит перерос в флешмоб. Женская половина Твиттера вспоминала «не тех парней», а мужская — «не тех девушек». Не обошлось и без шуток от айтишников, которые решили интерпретировать мем по-своему.

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Бойкот «Нашествия» 2018

Несколько рок-музыкантов на этой неделе заявили, что отказываются выступать на музыкальном фестивале «Нашествие» 2018, который пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области , из-за «пропаганды милитаризма». Причиной бойкота называют сотрудничество фестиваля с Минобороны . На данный момент от участия уже отказалась певица Монеточка и группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Дистемпер» и «Йорш». Лидеры групп заявили, что рок-музыка несовместима с пропагандой милитаризма. Многие пользователи твиттера посмеялись над музыкантами и тоже в шутку «отменили свои выступления» на «Нашествии».

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«Не тот мяч» Путина

На этой неделе в сети продолжали обсуждать «мяч Путина», который российский президент подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки . Вокруг подарка в США возник ажиотаж: СМИ заподозрили, что в нем может быть жучок российских спецслужб, а сенатор Линдси Грэмпризвал проверить «шпионский» мяч на наличие прослушивающих устройств и призвал не допускать его попадание в Белый дом. Однако в мяче обнаружился лишь специальный NFC-чип от компании Adidas, которая выступила производителем футбольной экипировки к ЧМ-2018 в России . Данный чип позволяет покупателю через смартфон получать информацию о футбольных событиях, а также рекламу. Российские пользователи стали шутить над тем, как американцы проверяют подарок, но это оказывается «не тот мяч».

Также появились шутки по поводу того, что Трамп бросил мяч своей супруге Мелании, отметив, что его сын Бэррон будет рад такому подарку.

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Российский актер Дмитрий Дюжев, одна из самых известных ролей которого — Космос в телесериале «Бригада», снялся в рекламе бренда «Мясницкий ряд», который производит колбасные изделия. Ролик под названием «Колбасный хайп» набрал на YouTube почти миллион просмотров за пять дней. В клипе актер читает рэп, пародируя современных исполнителей. В треке также можно встретить отсылки к хиту Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», образу Григория Лепса и даже словечко-мем «Эщкере». «Цвет настроения вкусен. Мы с тобою колбасим и тусим. Мы с тобою не в Санкт-Петербурге — колбасой заменили бургер», — читает Дюжев. Многие в комментариях отмечали универсальность актера, однако такой хайп оценили не все.

DefenceChannel Космос, как же тебя жизнь помотала…

Андрей Радинский Дюжев топ и нагнет Black Star и других современных реперов.

Dmitry B Пробиваем дно при помощи батона колбасы (шучу, великолепная работа, в гармонии с современной культурой РФ).

Дима Горловский Космос…Зачем?Саня Белый думал что ты ему брат.. А не колбасный хайп.

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