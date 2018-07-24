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Штрафы за нарушение правил благоустройства вырастут в несколько раз
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Штрафы за нарушение правил благоустройства вырастут в несколько раз 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский предложил выйти в Законодательное собрание с законодательной инициативой, предусматривающей увеличение размера штрафа за нарушение правил благоустройства. «Чтобы была дисциплина, штрафы должны быть больше. В разы больше», — сказал он 23 июля на планерке в городской управе. Заявление было сделано после того, как начальник управления по работе с населением Инга Грибанская сообщила, что в первом полугодии этого года административными комиссиями было составлено 783 протокола за нарушение правил благоустройства. При этом нарушители заплатили в казну всего 700,1 тысячи рублей. «Такие у нас штрафы», — пояснила Грибанская.
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