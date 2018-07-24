Неизвестные факты о самом грозном партизане Сидоре Ковпаке

О легендарном руководителе партизанского движения на Украине С. А. Ковпаке написаны книги и сняты фильмы. Но некоторые биографические сведения о Сидоре Артемьевиче широкому кругу обывателей до сих пор неизвестны.

«Попы и полиция»

Как писал биограф С. А. Ковпака, доктор исторических наук Л. Е. Кизя, в прошлом политрук партизанского соединения Сидора Артемьевича, первая «крамольная» книга про царский режим, прочитанная молодым помощником приказчика Ковпаком, называлась «Попы и полиция», причем снабдил ею юношу сын приказчика, увлекающийся идеями социалистического переустройства государства.

Во время Первой мировой войны в 1915 году в Галиции император Николай II лично приколол ефрейтору Сидору Ковпаку два Георгиевских креста и две медали за боевые заслуги. Впервые в своей жизни Ковпак выступил на митинге летом 1917 года, когда его после Февральской революции избрали в солдатский комитет своего пехотного полка. Перед тем как «двинуть речь» Сидору пришлось сбросить с трибуны подполковника, выступавшего за продолжение войны.

Без боя захватил почту и телеграф

В своем родном полтавском селе Котельва Ковпак организовал красный партизанский отряд из 120 бывших солдат, который за одну ночь без единого выстрела захватил почту, телеграф, волостное правление, разоружил охранное подразделение местной власти — таким образом в Котельве была утверждена советская власть. В партию Ковпак вступил 29 мая 1919 года, воюя с белыми командиром Котельвинского партизанского отряда. В 25-й дивизии В. И. Чапаева Сидор Ковпак начал служить, переболев сыпным тифом. Будучи заместителем командира оружейно-трофейной команды, Ковпак с подчиненным однажды вынесли большой арсенал оружия и боеприпасов из алтаря действующей церкви, где все это было спрятано кулаками.

Военком и председатель

В 1924 году С. А. Ковпака назначили военным комиссаром Павловского округа и спустя некоторое время крестьяне избрали его председателем Вербковского колхоза имени Ленина. Биографы Ковпака подчеркивают, что это был уникальный случай совмещения таких разных должностей.

Жена била его рогачом

Один из эпизодов биографии С. А. Ковпака опубликовал даже юмористический журнал «Перець». Сидор Артемьевич женился поздно, на 37 году. У супруги Екатерины нрав был суровый. А Ковпак одно время сильно увлекался театральной самодеятельностью. Однажды ему досталась роль распутного гуляки, которую артист исполнил блестяще, аплодировали все, кроме жены. Дома ревнивая Катерина так отходила Ковпака рогачом (ухватом, которым достают чугуны из печи), что с театральной карьерой Сидору Артемьевичу пришлось расстаться. Потом С. А. Ковпак со смехом вспоминал, что, может, и стал бы настоящим артистом, «если бы не рогач».

Успешно воевали даже с танками

Когда началась Великая Отечественная война, С. А. Ковпаку исполнилось 55 лет, эта война у него была третьей по счету. В первом партизанском отряде, который возглавил Ковпак, воевало всего 42 бойца. Но и со сравнительно небольшим количеством партизан отряд Ковпака успешно отражал даже танковые атаки гитлеровцев — партизаны минировали лесные тропы и вражеские бронемашины, углубившись в лесную гущу, подрывались. Первое боевое знамя Путивльского партизанского отряда С. А. Ковпака было сделано из пионерского знамени, захваченного при подрыве партизанами тягача с гитлеровским танком — знамя нашли в башне, с которой впоследствии сняли все вооружение. В августе 1942 года Ковпак с сослуживцами встречался в Кремле со Сталиным. Там Сидору Артемьевичу была вручена первая Золотая Звезда Героя Советского Союза. Эта встреча стала предвестником знаменитого Карпатского рейда, в котором приняли участие уже 2 тысячи партизан.