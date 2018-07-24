К 1 августа в крае создадут алгоритм, как справиться с отключениями света

Рекордсменом по отключению электроэнергии в регионе стал Краснодар — 150 раз только в июле

Алгоритм, как справиться с отключениями света в Краснодарском крае , создадут к 1 августа.

Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев на совещании по развитию электросетевого комплекса Кубани перед руководителями крупнейших энергоснабжающий предприятия региона.

«Сегодня в 40-градусную жару жители и гости региона остаются не просто без света, но и без воды, без элементарнейших коммунальных условий, — с возмущением обратился губернатор к участникам совещения. — Энергосетевые компании — это бизнес, а значит, вы должны вкладывать собственные средства в его развитие, иначе останетесь просто эксплуатантами сетей.

Как отметил первый вице-губернатор Андрей Алексеенко , за 2017 год инвестиции в электроэнергетику региона составили почти 11,5 млрд рублей, на 2018 год плановый объем инвестиций — 17 млрд рублей.

Но интенсивность отключений растет: больше других муниципалитетов досталось Анапе Ейску — здесь свет отключали по пять раз в сутки. Однако рекордсменом стала столица региона — только в июле в Краснодаре произошло 150 отключений

По словам директора филиала ПАО «СО ЕЭС» Сергея Антипова, энергосистема Краснодарского края является энергодефицитной. Годовой прирост потребления энергоресурсов с 2013 по 2017 год составил около 5%, а в Краснодаре — более 20%.

Антипов говорит, что это происходит из-за роста потребления энергии промышленными предприятиями, развитием санаторно-курортного комплекса, увеличением объемов строительств.

В группу районов, где перебои со светом происходят постоянно, входят Тимашевский, Усть-Лабинский, Красноармейский, Северский, Тихорецкий районы, а также Анапа и Армавир

Как отметил вице-губернатор Василий Швец , необходимо использовать зарезервированные мощности. Для этого следует выявить все банкротные предприятия, у которых есть оплаченные, но невостребованные мощности.

Вениамин Кондратьев акцентировал, что с такой серьезной проблемой можно справиться только совместными усилиями органов исполнительной власти и энергосетевых компаний.

«Давайте разработаем четкий алгоритм ликвидации энергодефицита в ряде районов края. Рассчитываю, что до 1 августа он будет готов», — заявил Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, Кубаньэнерго оперативно вернула свет в п. Гидростроителей в Краснодаре.