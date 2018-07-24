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ООН незаменима, но способы обойти ее будут искать, заявил политолог
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ООН незаменима, но способы обойти ее будут искать, заявил политолог 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 24 июл — РИА Новости. Полезность и необходимость существования такого мирового института как ООН бесспорна, однако будут попытки обойти правила и принципы его работы, полагает российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
"Институт ООН незаменим, ничего другого придумать невозможно, это невозможно заменить", — считает Лукьянов.
"По поводу полезности, при всех изменениях, которые случились за последние годы, десятилетия, принцип «вето» свою роль выполняет, его ввели, чтобы не было войны", — сказал эксперт, уточнив, что зачастую сейчас это «выглядит в глазах международных масс довольной неприлично, когда великие державы посредством права вето выясняют отношения и не решаются важные конфликты».
"То, что будут искаться способы обойти ООН — сомнений нет, Совбез ООН вопиющая антидемократическая структура, пять стран имеют привилегии, а другим — не положено, что со временем будет вызывать все больше вопросов", — полагает Лукьянов.
"Попытки предлагать, чтобы Генассамблея ООН могла что-то решать большинством голосов будут предприниматься, другое дело, что при всех своих различиях пять стран-постоянных членов имеют общее желание никому свои привилегии не отдавать, ничего не изменится", — добавил он.
Эксперт добавил, что отсутствие понятных и прозрачных критериев также не позволит создать возможность расширения «избранных стран» в Совбезе ООН.
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