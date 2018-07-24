Врачи еще трех специальностей начнут получать статус «московский врач» осенью

МОСКВА , 24 июля. / ТАСС /. Гастроэнтерологи, судмедэксперты и клинические фармакологи смогут осенью получить статус «московский врач». Об этом во вторник сообщается на информационном портале мэра Москвы.

"Пройти проверку теоретических и практических знаний и навыков для получения статуса «московский врач» гастроэнтерологи и судебно-медицинские эксперты смогут с 1 сентября этого года. Хотелось бы особо отметить, что эти направления медицины — одни из многих, в которых наши коллеги обладают уникальным и признаваемым во всем мире опытом", — приводятся на портале слова руководителя департамента здравоохранения города Алексея Хрипуна

Фармакологи смогут претендовать на статус «московского врача» с 1 ноября, добавил он. Экзамены по новым специальностям можно будет сдать на базе Первого Московского медицинского государственного университета имени Сеченова.

Сейчас этот статус могут получить врачи 17 специальностей. В московских больницах работают 332 таких специалиста.

"Московский врач"

Статус «московский врач» был утвержден правительством Москвы в апреле 2017 года для создания системы объективной оценки профессионального уровня и формирования стимулов для непрерывного, целенаправленного и эффективного повышения квалификации врачей. Звание присваивается врачам при условии наличия сертификата специалиста или свидетельства об аккредитации специалиста. Также необходим стаж работы по специальности врача не менее пяти лет, успешное прохождение добровольных оценочных процедур, включающих клинический экзамен по специальности и защиту портфолио профессиональных достижений. Свидетельство «московский врач» действует пять лет с возможностью подтверждения на очередной срок.

Принять участие в оценке для получения данного статуса могут практикующие врачи федеральных, городских, ведомственных и частных медицинских организаций. Участие является бесплатным и добровольным.