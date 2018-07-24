Вертолетная площадка и парк развлечений. Казанцы дождутся новой набережной у «Казань-Арены»

В июне прошлого года правый берег Казанки должен был засиять на фоне счастливых улыбок казанцев. Все потому, что к Кубку Конфедераций рядом с «Казань-Ареной» обещали построить новую невероятную набережную. Даже чемпионат мира в Казани уже прошел, а довольный житель по новой набережной — еще нет. Грустить не надо. На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Рустам Минниханов рассказал Владимиру Путину о планах по благоустройству набережной рядом с «Казань-Ареной».

Пару лет назад новую набережную хотели построить вокруг «Казань-Арены» — от стадиона до Дворца единоборств «Ак Барс» у Миллениума. Набережная должна была впитать в себя все развлекательное, семейное и спортивное.

Никаких граффити с футболистами и волейболистами в спортивной зоне быть не должно. Только футбольные мини-поля, теннисные корты, поля для мини-гольфа, бассейны, вейк-парк (для «сноуборда на воде») и падл (что-то вроде тенниса). В проекте есть кое-что поинтереснее. Например, причал для катеров и водных такси и яхт-клуб — объезжать дорожные пробки на Миллениуме по воде было бы неплохо. Есть даже вертолетная площадка, чтобы казанцы могли припарковать там свои вертолеты.

Те, кто устал от спорта, могли бы уплыть от спортзоны на водном такси или просто пройти в семейную зону. Здесь можно будет погулять, устроить пикник и полюбоваться арт-объектами. Один из интересных — 2-километровая скамья, самая длинная в мире. Поэтому можно звать на прогулку родственников со всего Татарстана — места хватит! У скамьи будет настолько хорошая подсветка, что видно ее будет даже из самолета.

Парк развлечений, которого так не хватает казанцам, в проекте тоже есть. «Arenaland» (так он будет называться) построят ближе к Миллениуму. Название парка интригует и дает надежду на что-то суперинтересное. Пока известно, что это парк аттракционов, парк динозавров, дендрарий, смотровая площадка и парк «Мини-Татарстан» с миниатюрами наших достопримечательностей.

В общем, проект сногсшибательный. Правда, открытия новой набережной придется подождать, потому что над ним до сих пор работают.

Читайте также:

В Шамовской больнице все-таки будет отель. Только не Rixos

Площадка фанфеста у Чаши останется с казанцами навсегда

Где гуляют казанцы, пока на улице тепло. Любимые пешеходные маршруты