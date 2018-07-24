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Около 4 тысяч уральцев присоединили к электросетям на Среднем Урале
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Около 4 тысяч уральцев присоединили к электросетям на Среднем Урале 

Уральский меридиан 32 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
За 6 месяцев 2018 года специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение 3 674 тысяч новых потребителей. Суммарная присоединенная мощность по договорам составила 95 МВт.
«Самый большой объем работ выполнен в Белоярском и Сысертском районах, а также в городском округе Каменск-Уральский и городе Ревда. Технологическое присоединение к электрическим сетям на перечисленных территориях составляет больше 40% от общего объема», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе энергетической компании. — Самыми крупными объектами, подключенными в первом полугодии, стали Икрянский опытно-промышленный карьер в Сухоложском районе, центральный распределительный пункт 10 кВ для ОАО «Серовский завод ферросплавов», многоквартирные жилые дома в Дегтярске, Карпинске и Волчанске».
За первое полугодие 2018 года энергетики также обеспечили надежное электроснабжение следующих значимых социальных объектов: детская школа искусств в р.п. Горноуральский Пригородного района, физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Кировград, фельдшерско-акушерский пункт в с. Стриганское Ирбитского района, а также котельные в с. Конево Невьянского района, в с. Мурзинка Пригородного района и в с. Кочневское Камышловского района.
Фото превью: Лидия Аникина © ИА «Уральский меридиан»
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