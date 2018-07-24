«МРСК Урала» присоединили к электросетям на Среднем Урале 3,6 тыс. новых потребителей

ЕКАТЕРИНБУРГ , 24 июля. / ТАСС /. За шесть месяцев 2018 года специалисты филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение 3 674 тыс. новых потребителей. Суммарная присоединенная мощность по договорам составила 95 МВт, сообщают в департаменте по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала».

"Самый большой объем работ выполнен в Белоярском и Сысертском районах, а также в городском округе Каменск-Уральский и городе Ревда. Технологическое присоединение к электрическим сетям на перечисленных территориях составляет больше 40% от общего объема. Самыми крупными объектами, подключенными в первом полугодии, стали Икрянский опытно-промышленный карьер в Сухоложском районе, центральный распределительный пункт 10 кВ для ОАО «Серовский завод ферросплавов», многоквартирные жилые дома в Дегтярске Карпинске и Волчанске", — сказано в сообщении.

За полугодие энергетики также обеспечили надежное электроснабжение значимых социальных объектов: детской школы искусств в р.п. Горноуральский Пригородного района, физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кировграде , фельдшерско-акушерского пункта в с. Стриганское Ирбитского района, а также котельные в с. Конево Невьянского района, в с. Мурзинка Пригородного района и в с. Кочневское Камышловского района.

Как сообщал ранее в интервью ТАСС заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков, в 2017 году специалисты ОАО «МРСК Урала» на территории ответственности присоединили более 29 тыс. новых потребителей на общую мощность 940 МВт. Фактически в Свердловской области энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» подключили 9 678 новых потребителей, в Челябинской (Челябэнерго) — 7 886, в Пермском крае (Пермэнерго) — 11 468. Всего за минувший год в филиалы компании поступило более 33 тыс. заявок потребителей различной категории, из них порядка 90% — от физических лиц, которые относятся к льготной категории (до 15 кВт).

О компании:

ОАО «МРСК Урала» — единая операционная компания Уральского региона, осуществляющая распределение электроэнергии на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Общая площадь территории деятельности — почти 443 тыс. кв. км с населением более 10 млн человек. В зоне ответственности ОАО «МРСК Урала» находится более 130 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередач, более 30 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 29 тыс. МВА. Общая численность персонала в сетевом хозяйстве — порядка 15 тыс. человек.