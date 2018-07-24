Китайцы построили 108-метровый водопад на небоскребе

Краснодар . 24 июля — Новая Кубань. В китайском городе Гуйян на одном из небоскребов соорудили гигантский искусственный водопад. ;

Фото ntv.ru Высота его составляет 108 метров. Вода падает со стены здания в специальный резервуар, а четыре насоса обеспечивают её подачу обратно наверх. Проектировщики учли все детали: шум падающей воды не мешает окружающим и поверхность земли остается невредимой.

Ожидается, что данная достопримечательность станет популярна среди туристов и окажет положительное влияние на увеличение их количества.