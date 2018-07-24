Ещё
Китайцы построили 108-метровый водопад на небоскребе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина собралась мириться с Россией
Украина собралась мириться с Россией

Китайцы построили 108-метровый водопад на небоскребе 

Новая Кубань 31 минуту назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 июля — Новая Кубань. В китайском городе Гуйян на одном из небоскребов соорудили гигантский искусственный водопад. ;
Фото ntv.ru  Высота его составляет 108 метров. Вода падает со стены здания в специальный резервуар, а четыре насоса обеспечивают её подачу обратно наверх. Проектировщики учли все детали: шум падающей воды не мешает окружающим и поверхность земли остается невредимой.
Ожидается, что данная достопримечательность станет популярна среди туристов и окажет положительное влияние на увеличение их количества.
Новая Кубань: последние новости
Озвученные причины смерти школьника, погибшего в горах под Сочи, оказались слухами Красногвардейский стрелок: что известно о массовое убийстве в республике Адыгея Уголовное дело в отношении украинца Павла Гриба вернули в прокуратуру Краснодарского края
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян станет меньше налогов56
«Мы не доверяем России и никогда не будем»311
Путина попросили вмешаться еще в одну войну637
Китаец снял паровой котел «Адмирала Кузнецова»246
Пятилетняя девочка забила сверстника до комы8
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение